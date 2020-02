Oranienburg

Das Schlimmste scheint überstanden, was das Sturmtief „Sabine“ angeht. Dennoch öffnet Oranienburgs größter Garten auch am Montag, 10. Februar, noch nicht wieder seine Tore. Schließlich kann selbst eine einzelne starke Böe noch genug Schaden anrichten. Die Tourismus und Kultur Oranienburg (TKO) gGmbH bittet dafür um Verständnis. „Wir hoffen sehr, den Park am Dienstag wieder für unsere Besucher öffnen zu können“, sagt TKO-Geschäftsführer Jürgen Höhn.

Anhand des drohenden Sturmtiefs „Sabine“ entschloss sich die Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH am Sonntag dafür, den Schlosspark bis auf Weiteres zu schließen. Demnach musste auch die dritte Veranstaltung der „Winterträume“ ersatzlos gestrichen werden, die an den beiden Vortagen tausende Besucher nach Oranienburg lockte.

Von MAZonline