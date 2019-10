Oranienburg

Zehntausende Blumenzwiebeln für einen farbenfrohen Start in den nächsten Frühling sind Anfang Oktober im Schlosspark gelegt worden – und zwar binnen weniger Stunden. „Sonst haben wir für die gleiche Menge drei Wochen gebraucht“, sagt Andreas Kenzler, der den Grünbereich im Schlosspark leitet. Der Unterschied zu den vergangenen Jahren: Diesmal ist ein Großteil der Frühblüher-Zwiebeln maschinell in die Erde gebracht worden. Das, was die Gärtnerinnen und Gärtner im Schlosspark sonst mühevoll per Hand erledigen – Loch in den Boden, Zwiebel rein, Loch wieder zumachen – erledigt eine Maschine „in einem Rutsch“. Die kam gemeinsam mit Jorg Rouwmaat und Janusz Chelminiak von der Firma „Flower your Place“ und etwa 150.000 Blumenzwiebeln aus den Niederlanden nach Oranienburg.

Narzissen, Tulpen und Gladiolen werden im nächsten Frühjahr rund um die Louise-Henriette-Skulptur blühen, Allium nahe dem Gartenzimmer „Illusion“, Blausterne, Kegelblumen und Traubenhyazinthen am Gartenzimmer „Entspannung“.

Ganz um die Handarbeit herum kommen die fleißigen Gärtnerinnen und Gärtner im Schlosspark übrigens nicht: Die Zwiebeln für diverse Wildblumen, Krokusse, Tulpen und viele mehr, werden per Hand im Gartenzimmer „Tempora“ gelegt. Dort hätte die Maschine keinen Platz zum Manövrieren gehabt. Und auch sonst gibt es noch genug zu tun, schließlich muss der Schlosspark auf den bevorstehenden Winter vorbereitet werden. Unter anderem bekommen dieser Tage etliche Kübelpflanzen einen Herbstschnitt und werden in die Pflanzenhalle gebracht.

Von MAZonline