Oranienburg

Wegen der akuten Gefährdungslage durch das Corona-Virus sind ab Dienstag, 17. März 2020, nun auch der Schlosspark Oranienburg, Schloßplatz 1, sowie die Tourist-Information, Schloßplatz 2, geschlossen. Jürgen Höhn, Geschäftsführer der Tourismus und Kultur Oranienburg (TKO) gGmbH, erklärte dazu: „Auch diese Entscheidungen folgen wieder einem ganz wichtigen Grundsatz: Die Gesundheit der Menschen steht immer an erster Stelle.“ Der Park werde jedoch weiter bewirtschaftet, angefangen bei der Wässerung von Pflanzen bis hin zur Prüfung der Heizungsanlage in der Blumenhalle.

Zahlreiche Veranstaltungen abgesagt

Bereits am Freitag, 13. März, waren sämtliche Veranstaltungen in der Orangerie im Schlosspark sowie im Schlosspark zunächst bis einschließlich 30. April 2020 abgesagt worden. So fallen zum einen der Osterspaziergang im Park (12. April) und das Orangefest (26. April) aus. Betroffen sind zum anderen Konzerte und Lesungen in der Orangerie, darunter der Auftritt des Thomas-Rühmann-Trios (22. März) und die Buchvorstellung der Schauspielerin Muriel Baumeister (30. April). Für jeden der Termine soll es Ersatz geben, noch in diesem oder im nächsten Jahr. Konkrete Informationen liegen dazu noch nicht vor, die Gespräche zwischen TKO und Künstler*innen werden sicher einige Zeit in Anspruch nehmen . Fest steht: Ticketbesitzer*innen, die einen Ersatztermin nicht wahrnehmen können, erhalten ihr Geld an der Vorverkaufsstelle zurück, sobald diese (wieder) geöffnet ist. Die Tourist-Information ist vorerst nur noch telefonisch zu erreichen, unter (03301) 600 81 10 + 600 81 11.

Von der Tourist-Information für den genannten Zeitraum organisierte Bustouren und Führungen durch den Schlosspark oder durch die Stadt sowie Themenführungen im Grünen Klassenzimmer des Schlossparks entfallen ebenfalls.

Von MAZonline