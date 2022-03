Oranienburger Schlossparkkasse erstrahlt im neuen Glanz

Oranienburg

Mehr als einhunderttausend Besucher strömen Jahr für Jahr in den Oranienburger Schlosspark – die circa 30 Hektar große Fläche ist eine der attraktivsten und einladendsten Adressen Oranienburgs. Die Visitenkarte des Schlossparkes ist dabei die Schlossparkkasse. Diese erhielt in den vergangenen Wochen eine Frischzellenkur und erstrahlt nun im neuen Glanz.

Mehr als 100 000 Besucher im Jahr

„Jeder Besucher des Schlossparkes betritt zunächst die Schlossparkkasse, demnach ist das Kassengebäude das erste, was die Besucher sehen und somit war es für uns wichtig, hier mal frischen Wind hinein zu bekommen“, berichtet Denise Deutsch, Leiterin Tourismus bei der Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH (Tko). Neben einem neuen Fußboden erstrahlt auch der Tresen in neuem Glanz, alles wirkt nun einladender und macht Lust auf den Schlosspark. Die Planungen dahingehend liefen laut Deutsch schon seit ein paar Monaten. Anfang März wurde es dann baulich umgesetzt. „Am 1. April startet unsere Hauptsaison im Schlosspark und so sollte der Umbau auch bis dahin fertig sein.“ Eine weitere Neuerung ist ein neuer Bildschirm oberhalb des Tresens, wo in Zukunft Impressionen und Aufnahmen des Schlossparkes die Gäste zu einem Besuch einladen sollen, auch Termine und Veranstaltungen werden dort abgebildet. In den kommenden Tagen wird auch noch ein Kaffeeautomat das Innere der Schlossparkkasse zieren, wo man auch bargeldlos dann Heißgetränke ziehen kann.

Die Schlossparkkasse in Oranienburg wurde umgebaut. Quelle: Privat

„Komplett fertig sind wir aber noch nicht mit dem Umbau, auf der Vorderseite des Tresens wird noch ein Logo angebracht, zudem werden noch weitere Bilder und Malereien die Wände dekorieren“, so Deutsch. Doch schon jetzt lädt die Schlossparkkasse im neuen Design ein zu einem entspannten Tag. Ab dem 1. April wird auch wieder das Schlosspark-Café geöffnet sein und rundet somit ein entspannten Ausflug ab.

Von Knut Hagedorn