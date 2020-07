Schule in Coronazeiten – das lief alles andere als normal. Die Pandemie hat auch für die Grundschülerinnen Lisa (9), Greta-Marie (10), Susanna (10) und Lucienne (10) die Welt gehörig auf den Kopf gestellt. Was ihnen in dieser Zeit besonders schwer fiel, was besser lief als in normalen Zeiten – im MAZ-Gespräch haben die vier Oranienburgerinnen uns genau das erzählt.