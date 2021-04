Oranienburger Schulprojekt: Plakate gegen das Vergessen

Oranienburg

Tief beeindruckt steht Juliane Reinert vor den fertiggestellten Plakaten, das Schulprojekt ihrer zehnten Klasse vom Louise-Henriette Gymnasium fasziniert die Klassenlehrerin. „Ich finde es unglaublich, mit welcher Hingabe und mit welchem Engagement die Schülerinnen- und Schüler dieses Projekt mit Leben erfüllt haben und das inmitten einer Pandemie und vor allem trotz Prüfungsstress.“

Schülerprojekt in Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Sachsenhausen. Quelle: Enrico Kugler

In Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Sachsenhausen und anlässlich 76 Jahre Befreiung des Konzentrationslagers beschäftigen sich Schüler im Rahmen des Projektes mit einzelnen Häftlingsbiografien. „Ziel war es, Kurzbiografien zu erstellen und Plakate zu gestalten und mit diesen ganz konkret auf Einzelschicksale hinzuweisen und sie wieder in Erinnerung zu rufen“, erklärt Juliane Reinert den Inhalt des besonderen Schulprojektes. Dabei wurden auf der Grundlage alter Fotografien Schablonen hergestellt und die Gesichter der Häftlinge auf große Plakate gesprüht. Die Plakate werden vom 16. bis 19. April in Oranienburg zu sehen sein. „Die Plakate mit dem Hashtag ’RememberLiberation’, dem Motto des diesjährigen Jahrestages der Befreiung, werden auf der Wegstrecke vom Bahnhof Oranienburg bis zur Gedenkstätte zu sehen sein“, berichtet Astrid Homann von der Gedenkstätte Sachsenhausen.

Klassenlehrerin Juliane Reinert. Quelle: Enrico Kugler

Insgesamt 17 Schülerinnen- und Schüler waren am Projekt beteiligt. „Wir wurden vor einiger Zeit von der Gedenkstätte direkt angefragt, ob wir an diesem Projekt interessiert seien. Die Umsetzung war sicherlich schwierig, da ja kaum Schüler zu Coronazeiten vor Ort sind, aber am Ende hat es wunderbar funktioniert und die Schüler waren sofort mit voller Begeisterung dabei“, berichtet Juliane Reinert. „Uns war wichtig für dieses Projekt eine Schule mit regionalen Bezug zu finden und daher fiel unsere Wahl recht schnell auf das Louise-Henriette Gymnasium“, ergänzt Homann. Insgesamt acht Häftlings-Biografien sind entstanden, die Schülerinnen- und Schüler erhielten dahingehend umfangreiches Material von der Gedenkstätte. „Uns war es dabei wichtig, eine Bandbreite von Schicksalen aufzuzeigen“, erklärt Homann.

Acht Biografien erinnern an Häftlingsschicksale

Am Montag startete das Schulprojekt. „Da wir uns natürlich an die gängigen Abstands- und Hygieneregeln halten, haben wir die Schüler in insgesamt acht Gruppen aufgeteilt, viel im Freien gearbeitet und die sehr weitläufige Aula genutzt“, berichtet Juliane Reinert. Unterstützt wurden die Schüler und Schülerinnen noch tatkräftig von Mirjam Winkler, einer freien Referentin der Gedenkstätte. Jede Gruppe behandelte eine Biografie. Einige Biografien berührten dabei alle Beteiligten sehr. „Sehr berührend war die Geschichte eines Jungen, der inhaftiert war und als medizinisches Versuchsobjekt benutzt wurde“, berichtet die Klassenlehrerin.

Plakate in der Stadt ab Freitag sichtbar

Ab Freitag, 16. April, werden die Plakate in Oranienburg für vier Tage zu sehen sein. „Wir haben insgesamt 20 Plakate erstellt. Unter den Plakaten wird dann die Kurzbiografie noch angebracht sein“, so Astrid Homann. Auch in der Gedenkstätte selbst werden die Porträts zu sehen sein, wie Astrid Homann erklärt: „Wir werden dort mit Sprühkreide die Porträts auf den Betonplatten erstellen.“ Schon jetzt blickt Lehrerin Juliane Reinert mit Stolz auf die fertigen Plakate und erstellten Biografien: „Besonders beklemmend finde ich, dass viele damaligen Problemfelder auch heute noch sehr präsent sind.“

Von Knut Hagedorn