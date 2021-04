Oranienburger Seniorin verzweifelt an der Impfterminvergabe

Oranienburg

Am MAZ-Lesertelefon meldete sich am Montag Gundula Simon aus Oranienburg. Die 79-Jährige verzweifelt an der Impfterminvergabe. „Ich werde demnächst 80, mein Mann 81“, berichtet sie. Beide seien chronisch krank, Krebs, Schlaganfall, die Liste ist lang. „Wir versuchen schon so lange, einen Impftermin zu bekommen, aber an der Impfhotline ist kein Durchkommen.“

Oranienburgerin wünscht sich mehr Informationen

Beide sind aufgrund ihrer Vorgeschichte interessiert daran, schnellstmöglich geimpft zu werden. „Wir wünschen uns einen Ansprechpartner, der uns sagen kann, wie wir uns jetzt am besten verhalten“, so Gundula Simon. Es gebe auch kaum weiterführende Informationen. „Sollen wir uns selbst aktiv weiter kümmern, sollen wir warten? Bekommen wir einen schriftlichen Bescheid, wann wir mit der Impfung dran sind?“, fragt die Oranienburgerin. Sie wünscht sich eine Art offenen Termin, so wie es bei ihrer Tochter in Greifswald in der vergangenen Woche der Fall gewesen sei: „Da konnte jeder frei impfen gehen, ohne Termin.“ Sie fragt sich, ob sie vielleicht etwas falsch gemacht habe. „Aber keiner kann mir sagen, wie ich mich verhalten soll.“

Weniger Erstimpftermine in den kommenden Wochen

Für Christian Wehry, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVB), ist dies so nicht nachvollziehbar, wie er auf MAZ-Nachfrage mitteilt. „Am Montag wurden über 98 Prozent der Anrufe an die 116 117 bearbeitet“, heißt es. Die Callcenter seien jeden Tag von 8 bis 20 Uhr geschaltet gewesen. Als mögliche Lösung nennt der Pressesprecher die Möglichkeit, Termine unter www.impfterminservice.de online zu buchen. Allerdings weist Christian Wehry gleichzeitig auf eine Mitteilung des Brandenburger Innenministeriums hin. Diese besagt, dass Personen unter 60 Jahren, die als Erstimpfung AstraZeneca verabreicht bekommen haben, als Zweitimpfung das Vakzin von Moderna oder BionTech verabreicht kommen sollen. Man werde deswegen in den kommenden Wochen weniger zusätzliche Erstimpftermine anbieten können.

Von Stefanie Fechner