Oranienburger Stadtbibliothek: Ein Ort für Bildung und Geselligkeit mit Wohnzimmeratmosphäre

Oranienburg

Gebannt blicken die Grundschüler an die Tafel, Schritt für Schritt erklärt eine Dozentin in einem Workshop wie ein Comic gezeichnet wird. Mit viel Enthusiasmus probieren sich die Teilnehmer anschließend selber aus. Eine Etage tiefer machen ein Dutzend Kitakinder erst ein paar Sportübungen, dann erfahren sie Wissenswertes in einem Quiz über das Bibliotheksleben. Bereits am frühen Morgen ist viel los in der Oranienburger Stadtbibliothek. „Wir wollen ein Ort sein, der allen Bürgern offen steht, der Bildung fördert und dabei eine Wohnzimmeratmosphäre bietet“, gewährt Bibliotheksleiter Daniel Fehlauer einen kurzen Einblick in das eigene Leitbild.

Nach dem Umbau der Stadtbibliothek Oranienburg wurde vor allem das digitale Angebot deutlich erweitert. Quelle: Steve Reutter

Rund 60 000 analoge und digitale Medien gehören zum Angebot der Oranienburger Stadtbibliothek. „Seit einiger Zeit ist ein digitaler Medienwandel in vollem Gange, dem stellen wir uns natürlich und stellen unser Angebot auch demnach auf“, erklärt Fehlauer. Allerdings steht weiterhin über allem der Bildungsauftrag. Den ganzen Tag über gibt es für alle Altersgruppen kostenlose Angebote. „Am Vormittag führen wir jeden Tag Angebote für Kitagruppen, Grundschulen und weiterführende Schulen durch. Am Nachmittag gibt es dann auch für Erwachsene Angebote wie diverse Lesezirkel und Häkel- oder Nähkurse“, so der Bibliotheksleiter. Der Wohlfühlfaktor ist den zwölf Mitarbeitern dabei sehr wichtig. „Wir wollen einen Ort schaffen, an dem man sich zurückziehen und entspannen kann“, merkt Fehlauer an.

FIFA-Turnier in der Stadtbibliothek Oranienburg. Quelle: Enrico Kugler

Seit einigen Wochen wird auf dem politischen Oranienburger Parkett allerdings heftig um die Stadtbibliothek gestritten und debattiert. Die ab dem 1. Januar 2022 gültige Bibliotheksbenutzungs- und Gebührensatzung sorgt für Zündstoff. Dabei geht es vor allem um einen Punkt – der angedachte Wegfall der Gemeinnützigkeit. „Wir haben immer betont, dass es dabei nur um steuerrechtliche Fragen geht“, betont Daniel Fehlauer. Die Sorge um eine Ablehnung der Stadtverordneten ist groß und wäre ein Schritt zurück für die Entwicklung der Stadtbibliothek. „Wenn die neue Bibliotheksbenutzungs- und Gebührensatzung nicht angenommen wird, würde uns dies deutlich ausbremsen. In der neuen Satzung sind viele Punkte enthalten, die vor allem der digitalen Weiterentwicklung dienlich wären.“

Die Stadtbibliothek ist ein beliebter Anlauf Punkt. Quelle: TKO gGmbH

Neben dem reichhaltigen Angebot an Büchern, Zeitschriften, DVD’s und Videospielen sieht Fehlauer die Stadtbibliothek auch als wichtigen Vernetzungspunkt an. „Durch unsere vielen Veranstaltungen haben wir natürlich ein großes Netzwerk und können dadurch viele Brücken bauen.“ Das Angebot der Stadtbibliothek ist für alle Kinder- und Jugendlichen bis 18 Jahre kostenlos, ab dem 18. Lebensjahr wird dann eine Jahresgebühr in Höhe von 7,50 Euro fällig. „Wir sind nicht nur für Bürgerinnen und Bürger aus Oranienburg und seinen Ortsteilen ein beliebter Anlaufpunkt, sondern auch für die gesamte Region“, so Fehlauer, der zugleich die sehr enge und kooperative Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken in Oberhavel hervorhebt.

Von Knut Hagedorn