Diese Debatte verlief kurz und schmerzlos. Zudem gab es am Ende ein klares Votum der Oranienburger Stadtverordneten: Einstimmig beschlossen sie am Montagabend, zukünftig ihre Sitzungen live per Stream ins Internet zu übertragen und die Aufzeichnungen zudem dauerhaft abrufbar auf der Website der Stadt verfügbar zu machen.