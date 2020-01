Unterstützung für Frauenhaus – Forderung nach mehr Engagement vom Landkreis

Oranienburg

Über einen Antrag zur „fairen Finanzierung von Hilfs- und Unterstützungsangeboten für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen“ der SPD-Fraktion herrschte grundsätzlich breiter Konsens quer durch alle Fraktionen. Nicht überraschend beschlossen die Stadtverordneten die Vorlage dann schließlich auch mit 32 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen. Laut diesem Beschluss beteiligt sich die Stadt Oranienburg zukünftig jährlich mit 6700 Euro an der Finanzierung des Frauenhauses. Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, im laufenden und kommenden Haushaltsjahr überschüssige Mittel „zu eruieren, um die Förderung des Frauenhauses aufzustocken“. Ein Änderungsantrag der FDP-Fraktion, der zur Verantwortlichkeit des Landkreises bei dieser Thematik noch stärker in die Tiefe ging und den der Fraktionsvorsitzende Daniel Langhoff in der Vorwoche per E-Mail übersandt hatte, war offenbar nicht bei allen Stadtparlamentariern eingegangen, eine Besprechung daher schwierig. Schlussendlich einigten sich SPD- und FDP-Fraktion dennoch darauf, beide Anträge zusammenzuführen. Ein zuvor nur grob festgehaltener Einsatz des Bürgermeisters beim Landkreis zur Finanzierungsbeteiligung am Frauenhaus wurde aufgrund der FDP-Initiative in eine dezidierte Aufforderung an den Bürgermeister umgewandelt, sich beim Landkreis Oberhavel und den kreisangehörigen Kommunen für ein stabiles Hilfesystem zum Schutz vor häuslicher Gewalt einzusetzen. Erst im November 2019 war bekannt geworden: Jede vierte Frau in Deutschland erlebt in ihrem Leben körperliche Gewalt – im Land Brandenburg nimmt der Landkreis Oberhavel bei diesen Zahlen einen traurigen Spitzenwert ein.

Die Stadtverordneten wiesen in der Diskussion auf die „dringende Notwendigkeit der Unterstützung“ ( Enrico Geißler/ Die Linke) sowie „ein klares Bekenntnis der Stadt zur Unterstützung des Frauenhauses, auch für die Zukunft“ ( Elke Kästner/ Die Linke) hin. „Wir wissen alle, dass sich der Landkreis bisher seiner Verantwortung in dieser Sache nicht angenommen hat“, merkte Geißler abschließend an.

Von Nadine Bieneck