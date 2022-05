Oranienburger Stadtverordnetenversammlung stellt Weichen für Neubesetzungen an der Spitze der städtischen Tochtergesellschaften

Oranienburg

Mit großer Mehrheit hat die Oranienburger Stadtverordnetenversammlung am Montagabend eine Ausschreibung der Geschäftsführerposten der Oranienburg Holding, der Stadtwerke und der Wohnungsbaugesellschaft auf den Weg gebracht. Hintergrund der Entscheidung ist ein Generationswechsel in den Unternehmen. Die Verträge zweier langjähriger Geschäftsführer laufen im kommenden Jahr aus. Die Stadtverordneten haben den Bürgermeister nunmehr beauftragt, für diesen Neuanfang schnellstmöglich eine Lösung vorzuschlagen und diese bis zum Jahresende 2022 umzusetzen.

Weichenstellung für die Zukunft

Seit Monaten gibt es Diskussionen um die Zukunft von Holding-Geschäftsführer Alireza Assadi und Woba-Geschäftsführer Bernd Jarczewski. Nun gibt es eine Weichenstellung seitens der Stadtverordnetenversammlung. „An der Spitze von Holding, SWO und Woba ist über Jahre sehr gute Arbeit geleistet worden. Dafür möchte ich den Geschäftsführern meinen Dank aussprechen. Diskussionen und Verunsicherung um Personen und Strukturen unserer städtischen Gesellschaften während der vergangenen Monate sollten mit diesem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung beendet sein. Herausforderungen wie der Klimawandel, eine größere Unabhängigkeit von Gasimporten und das Wachstum unserer Stadt und damit verbunden der rasant steigende Bedarf an bezahlbarem Wohnraum stehen vor uns. Wir schauen nun nach vorn und stellen uns organisatorisch so auf, dass wir diesen Herausforderungen zum Wohle unserer Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger gewachsen sind.“, erklärt Bürgermeister Alexander Laesicke zukunftsgewandt und ergänzt. „Dabei arbeiten Verwaltung und Stadtverordnetenversammlung eng zusammen und deshalb finde ich gut, dass die Stadtverordneten diesem Beschlussvorschlag der Verwaltung mehrheitlich gefolgt sind.“

Woba-Geschäftsführer Bernd Jarczewski. Quelle: Enrico Kugler

Auch Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann sieht die Einigkeit in der Abstimmung als großen Erfolg: „Mit dem Beschluss hat die Stadtverordnetenversammlung mit großer Mehrheit für einen Neuanfang in den städtischen Gesellschaften gestimmt. Nun schließen wir die monatelangen Diskussionen gemeinsam ab und blicken nach vorn.“ Alireza Assadi und Bernd Jarczewski bleiben weiter in Amt und Würden, beide Verträge laufen Ende des kommenden Jahres aus. Nach dem Rücktritt des langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden muss aber auch das Aufsichtsgremium der Oranienburg Holding eine neue Spitze wählen.

Von MAZonline