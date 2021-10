Oranienburger Stadtverwaltung erhält Unterstützung für die Auszählung beim Bürgerhaushalt

Oranienburg

Mit Unterstützung durch Stadtverordnete und Bürgerinnen und Bürger kommt die Auszählung der Abstimmungsbögen zum Oranienburger Bürgerhaushalt gut voran. Erstmals konnte direkt per Stimmzettel im Wahllokal im Zuge der Bundestagswahl abgestimmt werden.

80 Vorschläge standen zur Abstimmung

Tausende Oranienburger haben diese Möglichkeit genutzt. Fast 80 Vorschläge standen zur Abstimmung auf dem doppelseitig bedruckten Abstimmungsbogen. Die Auszählung ist sehr zeitaufwendig. Dabei werden die Mitarbeiter der Stabsstelle durch Auszubildende der Verwaltung, Stadtverordnete und Freiwillige unterstützt. Trotzdem wird sich das Verfahren voraussichtlich länger hinziehen als in den Vorjahren, als die Bürger vorrangig per Internet und bei der abschließenden Abstimmungsveranstaltung im Regine-Hildebrandt-Haus ihre Wahl getroffen haben.

Abstimmung endet am 29. Oktober

„Wir gehen davon aus, dass im November das endgültige Ergebnis feststeht. Danke an alle, die uns dabei unterstützen. Für die Stadt ist es wichtig, dass die Menschen sich mit Oranienburg identifizieren, Vorschläge einreichen und möglichst viele gemeinsam darüber entscheiden“, so Bürgermeister Alexander Laesicke. Eine Abstimmungsveranstaltung für die, die noch nicht per Internet oder während der Wahl abgestimmt haben, gibt es am 29. Oktober im Regine-Hildebrandt-Haus, wie gewohnt während der Lichternacht. Dann endet auch der Zeitraum, in dem online Stimmen über die Internetseite abgegeben werden können. Sobald alle Abstimmungsbögen ausgezählt sind, wird das Ergebnis bekannt gegeben.

Von MAZonline