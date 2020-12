Oranienburger Stadtwerke: 30 Jahre zwischen Aufbruch und Energiewende

Oranienburg

Mit kritischem Blick schauen Alireza Assadi, André Gerisch und Dominika Hrubcová auf den vor ihnen liegenden Kalender. Die geplanten Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der Oranienburger Stadtwerke sind in Coronazeiten nicht einfach zu bewerkstelligen. „Wir müssen unsere Planungen auf Sicht fahren, da keiner weiß, inwieweit uns die Pandemie noch im kommenden Jahr betreffen wird. Im Moment steht hinter vielem ein dickes Fragezeichen“, erklärt Alireza Assadi, Geschäftsführer der Stadtwerke.

Geschäftsführer der Oranienburger Stadtwerke: Alireza Assadi. Quelle: Robert Roeske

Anzeige

Am 27. Juni 1991 gingen die Stadtwerke ans Netz. Nicht nur für Vertriebs- und Marketingleiter André Gerisch ein Grund zum Feiern. „Wir sind wegen Corona noch nicht vollends in der detaillierten Planung, aber eine große Sache soll dahingehend auf jeden Fall stattfinden. Wir führen da auch schon Gespräche mit der Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH.“ Viele Ideen sprudeln im Kopf der Entscheidungsträger. „Auch unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und die Stadt Oranienburg sollen in einer noch nicht genauer definierten Art und Weise belohnt werden zum Jubiläum“, berichtet Alireza Assadi, der seit 2012 Geschäftsführer der Stadtwerke ist.

30 Jahre Stadtwerke: Über 100 Millionen D-Mark wurden in den Auf- und Ausbau investiert, so auch in den Bau eines neuen Wasserwerkes. Quelle: Stadtwerke-Archiv

In den vergangenen 30 Jahren hat sich viel verändert und entwickelt, auch die Stadtwerke mussten und wollten sich dem veränderten Markt anpassen. „1991 war alles gesplittet, im Endeffekt ist die Fernwärme der Ursprung der Stadtwerke“, so Assadi. In den Neunziger Jahren investierte das Unternehmen mehr als 100 Millionen D-Mark, unter anderem in den Bau eines Wasserwerks. „Die Stadtwerke haben in dieser Zeit sehr viel zur Entwicklung der Stadt Oranienburg beigetragen, viele Baugebiete wurden angeschlossen. Auch der Bau der Turm-Erlebniscity war ein Meilenstein für die Stadt.“

90 Mitarbeiter bei den Stadtwerken beschäftigt

Der Weg der Stadtwerke ist für den Geschäftsführer klar definiert: „Wir wollen modern, attraktiv und innovativ sein. Dazu aber auch ökonomisch, ökologisch und sozial. Wir sollen Gewinne erzielen, aber auch Akzente setzen und sozial sein.“ Um den neuen Bedürfnissen gerecht zu werden, veränderten die Stadtwerke ihr Portfolio. Seit dem Jahre 2014 bieten der Versorger Ökostrom ohne Mehrkosten an, seit diesem Jahr auch optional Klimagas. 90 Mitarbeiter beschäftigen die Stadtwerke, gesundes Wachstum ist das Ziel für die kommenden Jahre.

Langfristiges Ziel: Grünes Stadtwerk werden

„Unser langfristiges Ziel ist es, ein grünes Stadtwerk zu werden. Dahingehende Schritte sind bereits getan. Was kaum einer weiß – wir bieten unter anderem seit zehn Jahren eine Erdgastankstelle in der Saarlandstraße an. Wir haben immer ein Ohr am Markt und blicken zukunftsorientiert nach vorn“, so Assadi. Die Stadtwerke sieht der Geschäftsführer auf diesem Weg gut gerüstet und aufgestellt. „Wir beliefern seit 2017 keine Großkunden mehr, was damals schon ein nicht so leichter Schritt war. Wir verfügen aber nun über einen absolut gesunden Kundenstamm.“

Vertriebs- und Marketingleiter André Gerisch. Quelle: Robert Roeske

Auch bei den Stadtwerken steht laut André Gerisch die Digitalisierung ganz oben auf der Agenda, auch hier möchte man den Zahn der Zeit nicht verpassen. Die Stadtwerke sind jedoch nicht nur Versorger, sondern engagieren sich seit 30 Jahren stark in der Stadt Oranienburg als Partner, Unterstützer und Sponsor. „Wir werden auch in Zukunft kulturell, sozial und im Sport als verlässlicher Partner auftreten. Wir stehen zu unserer Verantwortung der Gesellschaft gegenüber und zu unseren Werten“, gibt Alireza Assadi einen Einblick in die Zukunftsplanungen.

Stadtwerke sieht sich für die Zukunft gerüstet

Auch im Kerngebiet, der Versorgung, sieht man sich bei den Stadtwerken gerüstet, trotz eines intensiven Wettbewerbes. „Wir werden sicher an einigen Stellschrauben drehen, aber wir scheuen uns vor keinem Wettbewerb. Man muss aber auch erkennen, das Netzbetreiber immer mehr Aufgaben erfüllen sollen, ohne dafür einen Ertrag zu erhalten.“ Demnach möchte man auch das 30-jährige Bestehen gebührend feiern, schon aus Dankbarkeit und Anerkennung aller Beteiligten in den vergangenen drei Jahrzehnten.

Ideen gibt es viele für eine würdige 30-Jahrfeier der Stadtwerke. Nur Corona entpuppt sich als Spielverderber. Quelle: Robert Roeske

Am 27. Juni 2041 werden die Stadtwerke ein halbes Jahrhundert alt, Assadi hat mit Blick auf die kommenden zwanzig Jahre klare Vorstellungen und Wünsche: „Es wäre toll wenn wir bis dahin die Energiewende gestemmt hätten. Auch Oranienburg als Vorzeigestadt im digitalen Bereich zu entwickeln wäre ein sehr schöner Gedanke.“ Bis dahin werden sich Assadi und Gerisch zusammen mit Pressesprecherin Hrubcová regelmäßig Gedanken machen, wie das Jubiläum gefeiert werden kann.

Von Knut Hagedorn