Oranienburg

Zu einem Bastelnachmittag im Advent lädt die Katholische Kirchengemeinde Oranienburg alle interessierten Kinder im Grundschulalter am Mittwoch, 11. Dezember 2019 um 15.30 Uhr ins Gemeindehaus in der Augustin-Sandtner-Straße 3 ein. In diesem Rahmen können sich alle interessierten Kinder auf die kommende Sternsingeraktion einstimmen lassen. Gezeigt wird unter anderem ein Film von Willi Weitzel, der sich bei Kindern im Libanon umgesehen hat. Und natürlich wollen auch alte und neue Sternsingerlieder eingeübt werden. Vier Kinder aus Oranienburg kommen diesmal zu einer ganz besonderen Ehre: Sie vertreten am Dienstag, 7. Januar 2020 das Erzbistum Berlin beim Sternsinger-Empfang von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin.

Oranienburger nahmen am Sternsinger-Wettbewerb teil

Die Oranienburger Sternsinger hatten sich am Sternsinger-Wettbewerb der 62. Aktion Dreikönigssingen beteiligt, bei der Ziehung der Gewinner hatten sie zudem das nötige Losglück. Seit 1984 bringen die Sternsinger jedes Jahr ihren Segen „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ ins Bundeskanzleramt. Aus allen Himmelsrichtungen reisen sie in ihren prächtigen Gewändern, mit ihren goldenen Sternen und glänzenden Kronen in die Bundeshauptstadt. Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt die kleinen und großen Könige bereits zum 15. Mal. „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ heißt das Motto der kommenden Aktion, bei der sich die Sternsinger besonders für Frieden in aller Welt einsetzen werden. Doch bevor es ins Bundeskanzleramt geht, stehen kurz nach dem Jahreswechsel viele Besuche in Oranienburg an.

Am 4. und 6. Januar sind die Sternsinger in Oranienburg unterwegs

Am Samstag, 4. Januar 2020 und am Montag, 6. Januar 2020 sind die Sternsinger an vielen Stellen in Oranienburg ökumenisch unterwegs, bringen den Segen der Weihnacht und für das neue Jahr und sammeln Spenden für das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘. Wer die Sternsinger bei sich empfangen möchte, schreibe am besten noch vor Weihnachten an: Sternsinger-oranienburg@web.de Auch interessierte Kinder die beim Sternsingen mitmachen wollen können sich noch melden! Rund 1,14 Milliarden Euro, mehr als 74.400 Projekte Träger der Aktion Dreikönigssingen sind das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Rund 1,14 Milliarden Euro wurden seither gesammelt, mehr als 74.400 Projekte und Hilfsprogramme für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt. Bei der 61. Aktion zum Jahresbeginn 2019 hatten die Mädchen und Jungen aus 10.226 Pfarrgemeinden, Schulen und Kindergärten rund 50,2 Millionen Euro gesammelt. Mit den Mitteln fördert die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung, soziale Integration und Nothilfe.

Von MAZonline