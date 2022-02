Oranienburger TURM-ErlebnisCity wird 20

Oranienburg

Seit zwei Jahrzehnten ist die TURM-ErlebnisCity in der Andre-Pican-Straße ein Anziehungsmagnet Oranienburgs für Touristen und Menschen, die sich vom Alltag ein wenig erholen wollen. Am 16. Februar jährt sich die Eröffnung zum 20. Mal. Noch sehr gut an die Anfänge des Hauses erinnern kann sich Hans-Joachim Laesicke, der von 1993 bis 2018 Bürgermeister Oranienburgs war und so auch ganz intensiv an der Umsetzung der Erlebniscity beteiligt war.

Alt-Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (r.) beim Spatenstich am 26. August 1999. Quelle: SOG-Archiv

„Die Idee und der Wunsch, ein Erlebnisbad in Oranienburg zu errichten, bestand bereits zu DDR-Zeiten. Der Stachel der Enttäuschung saß damals tief, das in Hennigsdorf so etwas entstand und nicht in Oranienburg“, erinnert sich der heute 67-Jährige. Mitte der Neunziger Jahre wurden die Pläne dann konkreter, allerdings erinnert sich Laesicke noch sehr gut daran, dass eigentlich ein anderer Standort als der jetzige favorisiert war. „Ursprünglich sollte das Bad in der Weißen Stadt entstehen, nach dem Abzug der russischen Armee war dort genügend Platz. Jedoch war das nicht die Intention des damaligen Chefplaners Christoph Kleinemann aus Hamm, der lieber das Bad an einem See bauen lassen wollte. So kam es zum jetzigen Standort.“

Ersatzflächen für Oranienburger Fußballverein

Bevor jedoch die ersten Bagger zur Jahrtausendwende rollten, gab es noch Gespräche mit dem Fußballverein Oranienburger FC Eintracht. „Durch den Bau des Bades ging ja dem Verein ein Platz verloren. Als Ausgleich einigten wir uns darauf, dass man am anderen Ende des Geländes ein Kunstrasenplatz erhält. Für alle war das eine absolute Win-Win-Situation“, so Laesicke, der zum damaligen Zeitpunkt auch Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtservice Oranienburg GmbH war. Die politische Zustimmung zu diesem wegweisenden Projekt war absolut vorhanden laut Hans-Joachim Laesicke, allerdings sorgten historische Ereignisse für nicht zu ahnende Unwägbarkeiten.

Luftaufnahme der TURM-Baustelle aus dem Jahre 2001. Quelle: Archiv

Die D-Mark war im wiedervereinigten Deutschland das gesetzliche Zahlungsmittel. Nach Errichtung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion wurde die Deutsche Mark schließlich am 1. Januar 1999 als Buchgeld und am 1. Januar 2002 als Bargeld durch den Euro ersetzt. „Durch diese Umstellung kostete der gesamte Bau der Turm-Erlebniscity nicht mehr 30 Millionen D-Mark, sondern plötzlich 30 Millionen Euro, was für uns eine große Herausforderung darstellte. Das ganze Projekt stand auf sehr wackligen Füßen und selbst ein Baustopp wurde damals diskutiert. Aber durch zusätzliche Kredite konnten wir den Bau schlussendlich finanzieren“, erinnert sich der Alt-Bürgermeister.

Die Beachhalle der Turm-Erlebniscity 2001. Quelle: SOG-Archiv

Auch der eigentlich erstellte Zeitplan geriet deutlich ins Wanken und konnte nicht gehalten werden. Statt wie zunächst geplant 2001 wurde die TURM-ErlebnisCity im Februar 2002 mit einem Jahr Verspätung feierlich eröffnet. „Vor allem die damals harten und kalten Winter spielten uns nicht in die Karten“, schaut Hans-Joachim Laesicke zurück.

Eishalle nicht wirtschaftlich

Zwanzig Jahre später blickt Hans-Joachim Laesicke immer noch mit Stolz auf den Bau der TURM-ErlebnisCity. „Für den damaligen Zeitpunkt war die Errichtung des Bades für Oranienburg enorm wichtig, die Attraktivität der Stadt wurde deutlich gesteigert. Es war ein erstes großes Ausrufezeichen, dass sich in Oranienburg eine Menge bewegt.“ Auch heute noch sieht Laesicke die Freizeiteinrichtung als wichtigen Werbeträger für die Stadt. „Inzwischen hat die Turm-Erlebniscity eine absolute Strahlkraft und das über die Kreisgrenzen hinaus.“ Einzig die Schließung und der spätere Abriss der Eishalle bedauert Laesicke, um jedoch auch klarzustellen, dass diese Entscheidung damals alternativlos war. „So schön es war – aber die Eishalle war wirtschaftlich nicht tragbar.“

Bis 2008 gab es in der Turm-Erlebniscity in Oranienburg eine Eishalle. Quelle: Robert Roeske

Von Knut Hagedorn