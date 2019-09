Die Probleme aller sozialen Randgruppen will die Tafel Oranienburg am 8. Oktober in den öffentlichen Fokus rücken. Der am Vortag stattfindende Welttag für menschenwürdige Arbeit flankiert die Veranstaltung der Tafel in der Strelitzer Straße in Oranienburg, die Unterstützung von vielen Seiten erfährt.