Oranienburger Tanz und Folkfest findet statt

Oranienburg

Wer hätte es vor einigen Wochen gedacht: Live Musik ist wieder möglich. Das Oranienburger Folkfest im Weidengarten kann zum Glück durch die neuen Lockerungen, welche am 16. Juni in Kraft treten doch stattfinden. Es wird im Publikum ganz klar um Abstand und Masken gebeten (keine Pflicht im Publikum), aber es ist wieder möglich Open Airs bis zu 1000 Personen zu spielen.

Kurzfristig und mit viel Enthusiasmus wird das Oranienburger Folkfest von der Irish Folk Band „The Stout Scouts“ und dem Weidengarten organisiert und am 27. Juni veranstaltet. Es wird auch wieder professionellen Stepptanz geben. Die irische Musik ist ja bekannt für ihre reichhaltige Instrumentierung und die große Besetzung der „Stouts“ verrät mit den Instrumenten Banjo, Mandoline, Geige, Flöte, Bodhran, Dudelsack und Gitarre schon, in welche Richtung es gehen wird. Schnelle Instrumentalstücke, bei denen sich die einzelnen Musiker bis an die spielerischen Grenzen jagen, wechseln sich mit den großen Klassikern des Irish Folk ab. Gesungen wird dabei von hübschen Frauen, der Freiheit, dem Auswandern und natürlich vom Feiern mit Whiskey und dem weltberühmten irischen Starkbier. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet 10 Euro (5 Euro für Schüler & Azubis).

Von MAZonline