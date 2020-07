Oranienburger Tiefbauamt kontrolliert Ersatzpflanzungen

Oranienburg

Das Oranienburger Tiefbauamt kontrolliert ab kommender Woche die Einhaltung von Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume auf privaten Grundstücken vor Ort. Dies teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Die zuständige Mitarbeiterin werde sich vorab mit den jeweiligen Grundstückseigentümern in Verbindung setzen und dafür einen Termin vereinbaren, heißt es weiter.

Ersatzpflanzung vorzugsweise auf dem eigenen Grundstück

Da Bäume nicht nur für Schatten und einen schönen Anblick sorgen, sondern auch unverzichtbar für das Ökosystem sind, genießen sie einen besonderen Schutz durch rechtliche Vorschriften. In vielen Städten gibt es dafür entsprechende Verordnungen. Auch die Stadt Oranienburg hat eine solche Baumschutzsatzung, in der unter anderem das Fällen von Bäumen geregelt ist. Möchten Bürgerinnen und Bürger einen Baum beispielsweise in ihrem Garten fällen, müssen sie dafür zunächst einen Antrag bei der Stadtverwaltung stellen. Wird dieser genehmigt, muss als Ausgleich für den gefällten Baum in der Regel eine Ersatzpflanzung vorgenommen werden. Diese hat vorzugsweise auf dem eigenen Grundstück zu erfolgen und muss mit geeigneten Mitteln wie Fotomaterial oder einer Rechnungskopie auch nachgewiesen werden. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, eine Ausgleichszahlung zu leisten. In diesem Fall übernimmt die Stadtverwaltung dann das Pflanzen und die Pflege eines neuen Baumes im Stadtgebiet.

Im Oranienburger Tiefbauamt gehen regelmäßig Anträge auf Baumfällungen ein. Im Jahr 2020 haben private Grundstückseigentümer bislang für 347 Bäume einen Antrag auf Fällung eingereicht. Für 71 Laub- und 148 Nadelbäume, also insgesamt 219 Bäume, erfolgte anschließend die Freigabe zur Fällung. Die ordnungsgemäß vorgenommene Ersatzpflanzung soll nun vom Tiefbauamt durch besagte Vor-Ort-Termine noch besser kontrolliert werden.

30 000 Bäume im Eigentum der Stadt

Wie die Verwaltung ebenfalls mitteilt, leistet die Stadt Oranienburg auch selbst regelmäßig einen Beitrag zum Erhalt einer grünen und baumreichen Stadt: So lässt das Tiefbauamt regelmäßig im Frühling und im Herbst vereinzelt oder auch großflächig neue Bäume pflanzen, um den Baumbestand in Oranienburg zu sichern und auszubauen. Dabei werden sowohl Ersatzpflanzungen vorgenommen, als auch Lücken geschlossen, kranke Bäume ausgetauscht oder Wünsche von Bürgerinnen und Bürgern umgesetzt. Insgesamt befinden sich derzeit knapp 30 000 Bäume im Eigentum der Stadt Oranienburg und werden von ihr auch betreut.

