Die Stadt Oranienburg will sich mit einem Tourismuskonzept für die Zukunft wappnen. Der Startschuss dahingehend fiel im Frühjahr des Vorjahres, am 27. Januar fand die abschließende Maßnahmenwerkstatt statt. Vier große Kerngebiete haben sich touristisch herauskristallisiert, die man dann miteinander verschmelzen will.