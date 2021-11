Oranienburger Traumschüff Theatergenossenschaft hat bis zum Jahreswechsel einiges vor

Oranienburg

„Die ersten Vorstellungen waren toll, das Feedback ist super und ich denke man kann schon jetzt sagen, wir fühlen uns sehr gut angenommen und angekommen.“ Am 30. Oktober eröffnete die Traumschüff Theatergenossenschaft in Oranienburg eine feste Theaterspielstätte, das „Theater im Werk“ und Pressesprecherin Myriam Oosterkamp ist absolut zufrieden mit dem Start.

Bis zum Jahreswechsel hat man noch einiges vor in den neuen Räumlichkeiten im Oranienwerk, Theaterfans können sich noch auf einige Darbietungen freuen.

Ausstellung zum Traumschüff

„An den kommenden drei Freitagen, also am 19. und 26. November sowie a 3. Dezember, werden wir eine Trilogie mit dem Titel ’Treue Hände’ aufführen“, blickt Oosterkamp voraus. Dabei geht es um die Geschichte des einstigen VEB Kaltwalzwerkes in Oranienburg und die Theaterverantwortlichen haben sich noch etwas besonderes einfallen lassen. „Ehemalige Mitarbeiter des Kaltwalzwerkes können zwei Veranstaltungen der Trilogie besuchen und zahlen aber nur für eine Vorstellung“, erklärt die Traumschüff-Pressesprecherin.

Ebenfalls noch in diesem Jahr ist am 27. November in der Zeit von 14 bis 17 Uhr eine Ausstellung geplant, die Projekte des Jahres rund um das Traumschüff präsentiert. Im Theater gilt die 2G-Regel (geimpft, genesen), nicht alle Sitzplätze werden vergeben und zudem müssen die Besucher auch am Platz eine Maske tragen. „Wir sind überglücklich, wieder spielen zu können und wollen alles möglich machen, dass es auch so bleibt. Von daher hoffen wir auf das Verständnis der Besucher, denn wir wollen noch lange unser Publikum begeistern“, so Oosterkamp.

Verkauf von Theatertickets in der Tourist-Information

Der Start in Oranienburg mit einer festen Theaterspielstätte ist laut Myriam Oosterkamp geglückt, nun gilt es an den Feinheiten zu feilen. „Wir wollen auf jeden Fall unsere Präsenz steigern und schauen gerade, welche Wege die richtigen sind, um bessere Werbung für unser Theater schalten zu können.“ Einer dieser neuen Wege ist der Verkauf von Theatertickets in der Tourist-Information am Schlossplatz 2. „Das wird ab nächster Woche möglich sein“, bestätigt man seitens der Tourist-Information.

Auch für das kommende Jahr steht bereits ein erster Termin fest, am 22. Januar 2022 wird es zum zweiten Mal eine offene Bühne für jedermann geben.

Von Knut Hagedorn