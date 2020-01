Oranienburg

Zum wiederholten Mal wurden den Stadtwerken Oranienburg Bestwerte bei der Trinkwasseranalyse bestätigt. Damit ist das Oranienburger Trinkwasser besser als es das Gesetz vorgibt.

Das Analyselabor Eurofins Umwelt Ost GmbH führte im November 2019 eine Trinkwasseranalyse des Oranienburger Trinkwassers durch. Das Ergebnis dieser umfassenden Qualitätsprüfung ergab durchweg sehr gute Ergebnisse und bestätigte den Stadtwerken Oranienburg die einwandfreie Qualität des geförderten Trinkwassers. Damit ist das Wasser besser als das Gesetz verlangt. Auf die Reinheit und ausgewogene Zusammensetzung des Wassers können sich alle Oranienburger verlassen.

Regelmäßige Analysen

Neben wöchentlichen Routineproben werden drei Mal jährlich umfassende Trinkwasseranalysen durchgeführt. Sie stellen sicher, dass die Trinkwasserwerte der deutschen Trinkwasserverordnung entsprechen. Die Messwerte der chemischen Zusammensetzung des Oranienburger Trinkwassers liegen dabei kontinuierlich untern den festgesetzten Grenzwerten.

Das aus den Tiefen des märkischen Sandes geförderte Grundwasser wird seit 1996 im Wasserwerk in Sachsenhausen für die Stadt Oranienburg aufbereitet. Dabei wird auf den Einsatz von Chlor und anderen Chemikalien zur Aufbereitung völlig verzichtet. Das nur mit technischem Sauerstoff gereinigte Grundwasser wird gefiltert und direkt in das Trinkwasserrohrnetz eingespeist. Seit fast über 20 Jahren versorgen die Stadtwerke Oranienburg täglich 39 000 Menschen in Oranienburg sowie den Ortsteilen Sachsenhausen, Lehnitz, Malz und Friedrichsthal mit sauberem und frischem Trinkwasser aus dem Wasserwerk Sachsenhausen. Die komplette Analyse kann unter stadtwerkeoranienburg.de/privatkunden/originalwasser/ nachgelesen werden.

Von MAZonline