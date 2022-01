Oranienburger Unternehmen will Jobsuche auf den Kopf stellen

Oranienburg

Die Suche nach einer passenden Arbeitsstelle kann für Arbeitnehmer manchmal sehr frustrierend sein. Dutzende Bewerbungen, kaum Feedback und im schlimmsten Fall deprimierende Absagen ohne wirklichen Grund. Was wäre das für eine Traumvorstellung, wenn man sich als Arbeitnehmer den Arbeitgeber aussuchen könnte?! Unvorstellbar mag man meinen – doch genau da setzt das Oranienburger Unternehmen GS Company GmbH & Co. KG mit seinem Portal „Wedooper“ an. „Wir stellen die Jobsuche auf den Kopf“ verspricht Mitgesellschafter Enrico Kitschun im MAZ-Gespräch.

Bei dem Stellenportal können sich Arbeitnehmer registrieren lassen und werden dann von potenziellen Arbeitgebern kontaktiert und haben so im Idealfall die Qual der Wahl. „Auch für Arbeitgeber wird die Suche nach geeignetem Personal immer schwieriger. Es gibt bislang keine wirkliche Plattform, wo man dann direkt den Arbeitsmarkt sondieren kann“, berichtet der 33-Jährige, der seit 2014 Mitgesellschafter der Arbeits- und Personalvermittlung GS Company ist. Kitschun gibt dabei ein Beispiel: „Wenn ich ein passendes Auto möchte oder eine passende Immobilie oder Wohnung suche, gibt es dementsprechende Portale. Auf dem Arbeitsmarkt in der jetzigen Form wie Wedooper nicht.“ Bereits seit 2016 geisterte die Idee eines eigenen Portales in den Köpfen der GS Company-Macher, 2018 begannen dann die Programmierarbeiten.

2000 Arbeitnehmer bereits registriert

„Wir sind Profis im Personalbereich, aber keine Programmierer. Wir haben uns nach und nach Investoren ins Boot geholt und Ende 2020 ging die Plattform dann online.“ Laut Kitschun gibt es vor allem im Bereich des Personalwesens zu wenig digitale Angebote – „Wedooper“ soll dies ändern. Der Bedarf und die Nachfrage sind laut dem Oranienburger schon jetzt groß, mehr als 2000 Arbeitnehmer sind bereits auf der Plattform angemeldet. „Als Arbeitgeber habe ich nun die Chance den Markt tagesaktuell zu sondieren und zu schauen, wo vielleicht für mich der passende Arbeitnehmer ist.“

Dabei kommt es laut Enrico Kitschun vor allem darauf an, dass die Profile der Arbeitnehmer dementsprechend aussagekräftig sind. Arbeitnehmer müssen sich einmal im Portal registrieren. Diese Registrierung ist kostenlos, sie haben dann auch jederzeit die Möglichkeit das eigene Profil zu bearbeiten. „Das ist auch ein großer Vorteil zu einer klassischen Bewerbung, die wenn sie geschrieben ist, erstmal so in Stein gemeißelt ist. Es besteht auch die Möglichkeit sich anonym zu registrieren. Wir bieten bei ’Wedooper’ für den Arbeitnehmer, wie auch für den Arbeitgeber ein perfektes Tool für die ideale Jobsuche“, so Kitschun.

„Wedooper“ soll internationales Netzwerk bilden

Mittlerweile ist das Portal sogar international, Arbeitnehmer aus diversen anderen Nationen haben sich bereits registriert. „Laut mehreren Statistiken sind die Hälfte aller Arbeitnehmer unzufrieden mit ihrer aktuellen Arbeitssituation. Mit ’Wedooper’ wollen wir ein umfangreiches Netzwerk aufbauen. Unser großes Ziel ist es langfristig ein großes Portfolio anzubieten. Wir bilden schon jetzt die komplette Bandbreite des Arbeitsmarktes ab – vom Hilfsarbeiter bis zum Ingenieur“, so Kitschun. Dabei ist man laut dem Mitgesellschafter weiterhin auf der Suche nach strategischen Partnern. „Wir haben bislang unser gesamtes Budget in die Programmierung der Plattform investiert, jetzt geht es darum die große Werbetrommel zu rühren und das Portal bekannter zu machen. Wir wollen schon ein internationales Netzwerk werden.“ Enrico Kitschun und die GS Company wollen durch „Wedooper“ vor allem kleinere Unternehmen stärken, die dann schnelles geeignetes Personal finden können.

