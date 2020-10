Oranienburg

Der Untersuchungsausschuss der Oranienburger Stadtverordneten zur Aufklärung der Geschehnisse um die städtische Holding nimmt weiter Fahrt auf. Erstmals hatte der Ausschuss zu seiner Sitzung in der vergangenen Woche mit Marianne Kordecki einen externen Gast eingeladen. Die 50-Jährige hatte zuletzt als Leiterin Technik bei der Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg ( Woba) unter anderem die Projektleitung für das Bauvorhaben „Weiße Stadt“, das größte Neubauvorhaben in der Unternehmensgeschichte, inne. Am 1. Oktober 2018 hatte sie ihre Tätigkeit bei der Woba aufgenommen, die sie zum Ende vergangenen Monats jedoch wieder verlassen hatte. Der Grund? Auch dies war Thema im Ausschuss, wurde jedoch im nichtöffentlichen Teil der Sitzung behandelt.

Ausschreibungs-Vergabe Auslöser für Konflikte zwischen Woba und Holding?

Öffentlich hatte Kordecki zuvor Ausschuss und Besuchern, darunter Woba-Geschäftsführer Bernd Jarczewski und Holding-Geschäftsführer Alireza Assadi, ausführlich über die Details der Projektentwicklung „Weiße Stadt“ berichtet. Auch den gesamten Ablauf der Ausschreibung zur Vergabe von Bauwärme für die Weiße Stadt legte sie detailliert dar. Die Woba hatte in deren Folge den günstigsten Anbieter gewählt. Zum Unmut von Holding-Chef Assadi, der darin einen Verstoß gegen das Prinzip der In-House-Vergabe sah, nachdem die Stadtwerke den Auftrag hätten erhalten sollen. Diese hatten 4000 Euro über dem günstigsten Angebot gelegen. Rückblickend war dieser Vorgang wohl Auslöser – nicht Ursache – für die Konflikte, die seit Monaten zwischen Woba und Holding schwelen und die im April dieses Jahr in der versuchten Absetzung von Woba-Chef Jarczewski mündeten, der die Stadtverordneten in nicht öffentlicher Sitzung jedoch einen Riegel vorschoben.

Anzeige

Wurden Entscheidungen bewusst verschleppt?

Die Auftragsvergabe der Bauwärme ist nur ein Puzzleteil im großen Gesamtprojekt „Weiße Stadt“. Wie komplex das Bauvorhaben ist, zeigte Marianne Kordecki bei der Ausschusssitzung deutlich auf. „Sie ist zweifelsfrei eine absolute Koryphäe, auch im Bereich der Vergabe“, so der Ausschussvorsitzende Daniel Langhoff ( FDP). Insgesamt rund 1,5 Stunden im öffentlichen und nichtöffentlichen Teil der Sitzung informierte und erklärte Kordecki, stand den Ausschussmitgliedern Rede und Antwort. Neben der Bauwärme-Vergabe warf dabei auch der im September den Stadtverordneten vorgelegte Beschluss für einen Eilentscheid zur vorzeitigen Freigabe von Mitteln zur Auslösung von Bauaufträgen aufgrund eines zügigeren Bauverlaufs Fragen auf. So lagen laut Woba durch Kordecki entsprechende Informationen zum Verlauf der Bauarbeiten bereits im Mai vor. „Warum müssen die Stadtverordneten dann im September eine Eilentscheidung treffen, die im Nachhinein gesehen vielleicht sogar unsinnig ist?“, hakte Matthias Henning ( SPD) nach und fragt: „Was ist denn in den vier Monaten von Mai bis September passiert?“ Fragen, die den Eindruck hinterließen, dass Entscheidungen verschleppt wurden, möglicherweise um den Woba-Chef vorzuführen oder zu beschädigen. Und es sind Fragen, die nicht nur der Untersuchungsausschuss beantworten müssen wird, sondern zu denen sich auch der Woba-Geschäftsführer selbst sowie Holding-Chef Alireza Assadi äußern werden müssen, wenn sie bei den nächsten Ausschusssitzungen offiziell eingeladen werden.

Kordeckis Verlust für Stadt und Woba „derbe“

In der rund fünfstündigen Sitzung wurden „etliche offene Fragen beantwortet“, konstatierte Langhoff anschließend. Dadurch seien jedoch auch neue Fragen aufgekommen, denen es nun nachzugehen gelte. Langhoff bedauerte zudem, dass Marianne Kordecki der Stadt durch die Geschehnisse der letzten Monate verloren gegangen ist: „Personal mit einer solchen Kompetenz ist nicht so einfach zu bekommen. Der Verlust solch einer Projektleiterin für Stadt und Woba ist derbe. Diese Frau brennt für das Projekt „Weiße Stadt“ weit über das normale Maß hinaus.“ Eine Nachbesetzung gibt es bislang nicht, die Ausschreibung dafür läuft seit Wochen. Neben der Befragung von Kordecki finalisierte der Ausschuss auch den Fragenkatalog zum Untersuchungsauftrag, die in Kürze dem Rechtsamt der Stadtverwaltung zur Überprüfung zugehen sollen. Dieses soll spezifizieren, welche Fragen intern, welche extern bearbeitet werden können und müssen.

Ausschuss auf Kurs: Dringlich, prägnant, konstruktiv

Nicht nur inhaltlich befindet sich der Ausschuss auf Kurs. „Wir sind kein konsumierender Ausschuss. Es geht um Aufklärung, um Fragen, die auch im weiteren Verlauf neu auftauchen. Dabei werden wir immer besser“, so Langhoffs Zwischenfazit. „In der Sache werden wir immer dinglicher und prägnanter, arbeiten immer enger und konstruktiv zusammen – fraktionsübergreifend. Das ist nicht selbstverständlich“, sagt er und betont: „Ich möchte nicht, dass wir in Tradition anderer Ausschüsse ewig lange sitzen um des Sitzen willens.“

Termine bis Jahresende stehen fest

Der Ausschuss kommt das nächste Mal am 3. November (17 Uhr, Orangerie) zusammen. Als Gast ist dann Bernd Jarczewski geladen. Der Woba-Geschäftsführer sagte Mittwoch sein Kommen zu. Die letzte Sitzung des Jahres ist am 1. Dezember (17 Uhr, Orangerie) angesetzt. Eingeladen werden soll dann Holding-Geschäftsführer Alireza Assadi, Der Ausschuss tagt grundsätzlich öffentlich, Gäste sind willkommen. Themen, die dem Datenschutz unterliegen bzw. vertrauliche Personalangelegenheiten behandeln, werden im nichtöffentlichen Teil der Sitzung debattiert.

Von Nadine Bieneck