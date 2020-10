Oranienburger Weihnachtsmarkt am Turm verschoben

Oranienburg

Die ab Montag geltenden Regelungen zur Bekämpfung der Coronapandemie und der daraus resultierenden Lockdown haben auch Einfluss auf den für den Weihnachtsmarkt vor der Oranienburger Turm Erlebniscity . Dieser war ursprünglich für das erste Adventswochenende geplant. „Ich hoffe, dass die derzeitigen Regelungen wirklich nur bis zum 30. November gelten“, so Veranstalter Nico Reese. Alles andere sei sehr enttäuschend. Hoffnung setzt er auf das nächste Zusammentreffen der Bundesregierung in 14 Tagen. „Wir müssen abwarten, welche Tendenzen sich dann zeigen“, so der Veranstalter. Beteiligte Firmen wie etwa der Elektriker hätten schon zugesagt, die Arbeiten auch zu einem anderen Termin durchzuführen. Problematisch sei allerdings, dass alle Werbeprodukte nun das falsche Datum tragen und mit einem neuen Termin gedruckt werden müssen. Wann der Weihnachtsmarkt stattfinden wird, steht noch nicht fest, allerdings avisiert Nico Reese den dritten Advent. „Den genauen Termin werden wir aber dann rechtzeitig bekannt geben.“

Von MAzonline