Oranienburg

Stand Woba-Chef Bernd Jarczewski zur Grundsteinlegung und Kesseltaufe im März noch fast allein auf der Baustelle für die beiden neuen Wohnhäuser an der Gartenstraße 14, so machte ihm das Corona-Virus zum Richtfest am Freitag keinen Strich mehr durch die Rechnung: Eine illustre Gästeschar feierte das Pilotprojekt für die Stadt und den Landkreis. Es entstehen zwei energieautarken Mehrfamilienhäuser mit „Pauschalmiete“ und „Energieflat“. Die Gebäude mit einmal sechs und einmal acht Wohnungen versorgen sich zu jeweils gut 70 Prozent selbst mit Solarenergie für Wärme, Strom und Mobilität.

Möglich machen dies die großen Solarthermie- und Photovoltaik-Anlagen, die mit Wärme- und Stromspeichern in den Gebäuden gekoppelt sind. Die jeweils etwa acht Meter hohen Wasserbehälter sind das Herzstück des Energiekonzeptes. Einer fasst 18 000 Liter, der andere 15 000 Liter. Im Sommer getankte Wärmeenergie kann im Winter verbraucht werden. Batterien speichern den Strom für die Nachtstunden.

Schlagen die symbolischen Nägel ein (v.l.) Architekt Klaus Hennecke. Stadtverordneten vorsteher Dirk Blettermann, Bürgermeister Alexander Laesicke, Woba-Chef Bernd Jarczewski und Energieexperte Timo Leukefeld. Quelle: Robert Roeske

2017 habe er erstmals in einer Verbandszeitung über ein gleich gelagertes Projekt mit drei Häusern in Cottbus gelesen, erzählt Jarczewski zum Richtfest. Seit Jahren habe er nach so einem Modell gesucht und sich das vom Energieexperten Timo Leukefeld in Freiberg sogleich zeigen lassen. Rund viel Millionen Euro investiere die Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg (Woba) an der Gartenstraße. Mitte 2021 sollen die Häuser bezugsfertig sein.

Die Gartenstraße entwickle sich zur Musterstraße, stellte Bürgermeister Alexander Laesicke mit Verweis auf das integrative Wohnprojekt gleich in der Nähe fest. Das mache deutlich, dass es nicht nur darum geht, viel Wohnraum in möglichst kurzer Zeit zu schaffen. Man müsse auch mit dem „Wie“ befassen, und da gebe es eine Menge innovativer Ideen in der Stadt. Laesicke dankte der Woba und den Stadtverordneten dafür, dass sie derartige Zukunftskonzepte unterstützen.

Die Bauleute und Gäste konnten an einem Festschmaus teilnehmen (gebackenes Spanferkel, Fisch, Schnittchen). Quelle: Robert Roeske

Timo Leukefeld vom „Autarkie-Team“ bezeichnete Jarczewski (unter Beifall) als „echt coolen Typen“. Denn er baue bereits jetzt ein Haus nach einem Standard, den die Bundesregierung erst ab 2050 einführen wolle. Der Betrieb solcher Häuser sei nahezu CO2 -frei. In den Wintermonaten müsse lediglich Strom und Gas im Wert von 2500 bis 3000 Euro pro Gebäude hinzugekauft werden. Das sei so günstig, dass auf Stromzähler und ein kostspieligeres Abrechnungsverfahren verzichtet werden könne. Die hohe Preisstabilität spreche insbesondere junge Mieter sowie ältere Menschen an. Langfristig trage sich das Projekt selbst. Sein Motto sei: lieber

Zum umweltfreundlichen Energiekonzept trage überdies die monolithische Bauweise bei. Durch die hohe Dämmfunktion der Ziegel ist keine zusätzliche Dämmung wie Styropor nötig. Damit ein Großteil der benötigten Energie solar gedeckt werden kann, muss erst einmal der Wärmebedarf im Gebäude reduziert werden.

Wie dies technisch umgesetzt wird, zeigt das Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen: Auf dem Dach werden 69 Quadratmeter Solarkollektoren installiert. Solarwärme, die nicht direkt für die Warmwasserbereitung oder Raumheizung benötigt wird, kann in den erwähnten Kesseln langfristig zwischengespeichert werden. Wenn im Winter nicht genügend Solarwärme erzeugt wird, springt eine Gasbrennwerttherme ein. Die Stromversorgung soll sogar zu bis zu 74 Prozent von der Sonne erfolgen. Hierfür werden auf dem Dach und an der Fassade Photovoltaik-Module mit einer Gesamtspitzenleistung von 36,4 kW installiert. Für die Zwischenspeicherung werden Lithium-Ionen-Akkus mit 42 kWh Speicherkapazität eingebaut. Das zweite Mehrfamilienhaus hat das gleiche technische Konzept. Da es mit sechs Wohnungen kleiner ist, sind die Anlagen kleiner dimensioniert.

Nicolas Rudolph von der Helma Eigenheimbau AG als Generalauftragnehmer, Woba-Chef Bernd Jarczewski und Jürgen Kannemann vom Autarkie-Team, der zugleich den Richtspruch aufsagte. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel