Oranienburger feiern ausgelassen ihr Stadtfest

Oranienburg

Schon auf dem Fuß- und Radweg entlang der Havel in Richtung Schloss roch es am Sonnabend nach allerhand Leckereien, die auf dem diesjährigen Stadtfest auf dem Schlossvorplatz in Oranienburg zubereitet wurden.

Schlossfest am Oranienburger Schlosspark

Am Eingang herrschte zur Eröffnung gegen 14 Uhr ein kleiner Andrang, denn die Besucher wurden anhand der 3-G-Regeln kontrolliert. Impf-, Test- oder Genesenennachweis waren nötig, um Zutritt auf das Gelände zu erlangen. Wer diese Hürde genommen hatte, konnte sich dann an den zahlreichen Ständen umsehen. So machten es auch Karen und Steffen aus Berlin mit ihren Kindern Oskar und Luis. „Wir haben gewusst, dass hier das Stadtfest stattfindet“, erzählt Mama Karen. Und die Familie ist nicht zum ersten Mal in der Kreisstadt zu Besuch: „Der Schlosspark ist sehr schön“, ergänzt Steffen, während sich die Kinder über die leckere Zuckerwatte hermachen. Der Stau auf der Autobahn bei Birkenwerder hat die Familie nicht von dem Besuch abgehalten: Sie sind einfach über die Dörfer nach Oranienburg gefahren.

Diese Berliner Familie war aus Berlin angereist. Quelle: Robert Roeske

Im Gegensatz zu der Berliner Familie trug der Oranienburger Tony Weilemann (32) an diesem Sonnabend Dienstkleidung – statt zu feiern arbeitete er auf dem Stadtfest, präsentierte die Produkte seines Arbeitgebers. „Es ist nicht schlimm, hier zu arbeiten. Es macht sogar mehr Spaß, weil die Leute gut drauf sind.“ Und Tony Weilemann befand sich damit in bester Gesellschaft, wie ein Blick in die Runde zeigte, denn auch Imker Olaf Schwerdtfeger hatte seinen Stand auf dem Schlossplatz aufgebaut. Mit Honig aus Berlin und Brandenburg sorgte er dafür, dass auch die Leckermäuler auf ihre Kosten kamen.

Kerzen aus Bienenwachs angeboten

Für Freunde der natürlichen Dekoration hatte der Imker auch Bienenwachskerzen dabei. „Für die Kerzen wird eine Bienenwachsplatte eingeschmolzen, dann in eine Silikonform gegossen“, erklärt Olaf Schwerdtfeger. Alles reine Handarbeit, ebenso wie der Honig, den die Bienen zum Beispiel im Nuthe-Urstromtal gesammelt haben.

Fahrgeschäfte an der Blutgasse

Auf dem Rummel gegenüber des Schlossplatzes tönt plötzlich ein lauter Schrei über den Atriumparkplatz. Der Grund dafür wurde bei genauem Hinsehen recht schnell klar: „Fabulous Las Vegas“ heißt das Fahrgeschäft, welches mutige Besucher in einem atemberaubendem Tempo nach oben und wieder zurück schießen ließ. Vorwiegend Jugendliche machten von dem angebotenen Nervenkitzel Gebrauch. Nicht weniger rasant, dafür aber etwas familienfreundlicher, ging es auf der Mini-Achterbahn „Tornado“ zu, die entlang der Blutgasse auf Fahrgäste wartete. „Die war aber nicht ganz so spannend“, befinden Lenny (14) aus Nassenheide und Marlon (13) aus Freienhagen. Dabei sind die beiden vor allem wegen der Fahrgeschäfte auf den Rummel gekommen.

Ein Karussell für die Kinder. Quelle: Robert Roeske

Und ein ganz wichtiger Anziehungspunkt, da sind sich die Jungs einig, fehlt in diesem Jahr: „Es ist schade, dass es dieses Mal keinen ’Breakdancer’ gibt.“

Rummeltypischer Familienspaß

Zwischen Bratwurst und Knoblauchbrot fanden sich zudem einige, ganz rummeltypische Geschäfte. Entenangeln, Büchsenwerfen, Schießstände: Für jeden Geschmack war etwas dabei. Der zehnjährige Ben aus dem Löwenberger Land versuchte sich gemeinsam mit Papa Sebastian zum ersten Mal am Schießstand. Nach einer kurzen Einweisung geht es auch los: Anlegen, zielen, schießen. So richtig will es anfangs aber noch nicht klappen. Doch am Ende finden ein paar der Schüsse doch noch ihr Ziel, Ben erhält eine Kleinigkeit als Trostpreis. „Beim nächsten Mal klappt es bestimmt besser“, ist sich der Zehnjährige sicher.

Von Stefanie Fechner