Das jüngste Opfer war erst sieben

Oranienburg

Zum 75. Mal jährte sich am 27. Januar die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Armee der Sowjetunion. Mehr als 1,5 Millionen Menschen wurden in Auschwitz umgebracht, etwa 90 Prozent von ihnen waren Juden. Unter den Toten befinden sich auch zehn Oranienburger jüdischen Glaubens. Das jüngste Opfer, Hermann Diller, war erst sieben Jahre alt.

Namen und Alter der Opfer wurden verlesen

Ihrer gedachten Bürger, Mitglieder der jüdischen Gemeinde Oranienburgs und Vertreter der Stadtverwaltung am Montagmorgen am Ort des einstigen jüdischen Bethauses an der Havelstraße. Zehn Grabkerzen wurden an der Gedenkstelle entzündet. Elena Miropolskaja erinnerte in einer Rede an die Oranienburger Toten, verlas ihre Namen und ihr Alter. „Niemand und nichts wird vergessen, was damals geschah, und was sich nie wiederholen darf. Nie wieder Judenhass“, schloss die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde „Wiedergeburt“ ihre Rede. Im Anschluss daran legten sie und weitere Mitglieder der Gemeinde sowie Bürgermeister Alexander Laesicke und der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Dirk Blettermann, Rosen vor der Gedenktafel ab. Viele hielten ein Blatt mit der Aufschrift „we remember“ (“wir erinnern uns“) in den Händen.

„Es schnürt einem immer wieder die Kehle zu, was vor Generationen in Deutschland passiert ist“, sagte Dirk Blettermann nach der Gedenkveranstaltung. „Die Überlebenden machen uns immer wieder deutlich, dass so etwas nie wieder passieren darf.“ Elena Miropolskaja dankte den erschienenen Bürgerinnen und Bürgern und der Stadtverwaltung für die das gemeinsame Erinnern. „Es ist ein sehr trauriger Tag für die jüdische Gemeinde.“

Für Bürgermeister Alexander Laesicke ist es ein sehr symbolischer Tag. „Wir gedenken allen Opfern. Es ist ein Grauen, das man einfach nicht verstehen kann. Auch ich fühle mich in der Verantwortung, aus der Vergangenheit zu lernen.“

Von Stefanie Fechner