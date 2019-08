Oranienburg

Die Oranienburgerinnen und Oranienburger haben die Stadtwette gewonnen! Statt der geforderten zehn Wassergefährte kamen 21 Klein- und Sportboote sowie Stand-Up-Paddler zum Schlosshafen, um mit dem SPD-Landtagsabgeordneten zum Ort der künftigen Schleuse Friedenthal zu fahren. Auch an Land begleiteten einige Einwohner den Korso hin und zurück. Damit sind Lüttmann und die SPD Oranienburg nunmehr in der Pflicht, an einem Sonntag die Badestellen am Lehnitzsee zu reinigen. Dem. so Lüttmann, werde man gern nachkommen hoffe noch auf vielleicht weitere Unterstützung aus der Bevölkerung. Der genaue Termin für die Aktion wird noch bekanntgegeben.

Von MAZonline