Oranienburger singen Geburtstagsständchen vom Balkon

Oranienburg

Die Corona-Pandemie verändert aktuell so gut wie alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens und macht auch vor Geburtstagen keinen Halt. Diese müssen aktuell im engsten Familienkreis gefeiert werden, ausgehen oder der Besuch von Freunden sind auf Grund der geltenden Eindämmungsverordnung im Moment nicht möglich.

Mama organisierte das Ständchen

Diese Erfahrung machte auch Laura Zucker (21) aus Oranienburg, die ihren Geburtstag am 26. März feierte. „Wir haben im Kreise der Familie gefeiert, die Party mit Freunden wird aber auf jeden Fall nachgeholt“, zeigt sich Laura optimistisch. Damit an ihrem Ehrentag wenigstens etwas festliche Stimmung aufkam, hat sich Mama Heike Zucker etwas ganz besonderes einfallen lassen. Inspiriert durch Nachbarn, die zur Zeit jeden Abend von ihrem Balkon aus singen, verteilte sie kleine Zettel in der Nachbarschaft. „Nach dem ’Mondlied’ singen wir noch ’Happy Birthday für Laura“, stand darauf.

Die Überraschung ist gelungen

„Und so hat meine Mutter es eingefädelt, dass sich um 19 Uhr die Nachbarn zumeist auf ihren Balkonen, einige wenige auch auf der Straße, versammelt und für mich gesungen haben“, zeigt sich die Studentin gerührt. „Einige hatten sogar Wunderkerzen mitgebracht.“ Gerechnet hatte die 21-Jährige gar nicht mit diesem ganz besonderen Geschenk. „Meine Mutter hatte mir schon vor einigen Tagen gesagt, dass wir an meinem Geburtstag abends spazieren gehen würden“, erinnert sich die Oranienburgerin. „Und dann waren da plötzlich die etwa 15 bis 20 Menschen auf den Balkonen und auf der Straße verteilt“, blickt sie zurück. Die Überraschung sei auf jeden Fall gelungen. „Ich fand es wunderschön.“ Es sei ein tolles Gefühl gewesen, dass so viele Menschen in dieser schweren Zeit für sie gesungen haben. „Und das, obwohl sie mich gar nicht kennen.“ Wenn es planmäßig läuft, geht für Laura das Studium am 20. April weiter. „Auf diesen Tag wurde der Semesterstart verschoben.“

Von Stefanie Fechner