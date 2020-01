Oranienburg

Mit einem elektrischen Roller (“E-Scooter“) stürzte am Dienstagabend (21. Januar) ein 65-jähriger Oranienburger. Er befuhr gegen 18.30 die Oranienburger Lehnitzstraße und blieb nach ersten Erkenntnissen offenbar an einer Bordsteinkante hängen. Der Mann stürzte und verletzte sich dabei am Kopf, so dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An seinem Gefährt entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro.

Von MAZonline