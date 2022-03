Oranienburgerin Aleta Weber gründet Hilfsprojekt für die Ukraine

Oranienburg

Aleta Weber geht es dieser Tage wahrscheinlich wie vielen anderen Menschen auf dieser Welt. Entsetzt, erschüttert und fassungslos verfolgt die Oranienburgerin die Ereignisse in der Ukraine. Besonders ins Mark treffen die 36-Jährige die Bilder aus Charkiw, wo die Sozialwissenschaftlerin von 2017 bis 2019 für die Europäische Union (EU) tätig war und auch dort lebte. Der Kontakt zu Freunden und einstigen Arbeitskollegen riss nie ab. Weber gründete in den vergangenen Tagen kurzerhand ein Hilfsprojekt, um den Menschen vor Ort zu helfen.

Charkiw am Morgen – ein Bild aus dem Jahre 2019 – aufgenommen von Aleta Weber. Quelle: Privat

„Die Bilder der Zerstörung und des Leides aus der Ukraine zu sehen sind schrecklich und nicht leicht zu ertragen. Die Menschen vor Ort haben Angst um ihr Leben“, berichtet die Oranienburgerin. Zunächst eröffnete Weber auf Facebook eine Hilfsinitiative https://www.facebook.com/ukrainehilfe2022. Einige Tage später wurde diese Initiative Teil des ehrenamtlichen „Ruricher Hilfswerk Ost“ und läuft nun als Hilfsprojekt. „Dadurch haben wir nun ganz andere Möglichkeiten, auch was Geldspenden anbelangt. So wurde bereits ein Spendenkonto eröffnet“, berichtet Weber. Die Nachfrage zu helfen und zu unterstützen ist laut Aleta Weber groß, die Hilfsbereitschaft ist ungebrochen. „Wir haben schon jetzt Unmengen an Sachspenden erhalten. Aktuell lagern wir die Sachspenden noch in unseren Privatwohnungen, wir suchen dringend eine Lagerhalle. Ziel ist es in den kommenden Tagen einen Hilfskonvoi direkt in die Ukraine zu leiten“, so die 36-Jährige und ergänzt: „Wir verfügen über ein gut funktionierendes Netzwerk in Deutschland, Polen und der Ukraine. Der Plan ist mit dem Konvoi direkt in die Westukraine zu fahren und dort die Spenden zu übergeben.“

Aktuelle er aus Charkiw: Die Menschen haben sich Schlafplätze unter Tischen eingerichtet. Quelle: Privat

Die 36-Jährige ist durch ihre berufliche Vita Krisenerprobt, arbeitete für die EU unter anderem im Kosovo und für das Zentrum für Internationale Friedenseinsätze in Afrika. Der auch für Weber unerwartete Krieg in der Ukraine berührt sie aber noch mal ganz extrem. „Es ist grausam, man geht abends ins Bett und am nächsten Morgen ist plötzlich die Welt eine völlig andere. Die Menschen in der Ukraine erleiden großes Leid.“ Am Wochenende wird auch eine ehemalige Kollegin aus Charkiw bei Aleta Weber in Oranienburg eintreffen und bis auf weiteres bei ihr wohnen. „Ich bin sehr froh, ihr so helfen zu können. Sie wird uns dann bei der Planung und Umsetzung unserer Hilfslieferungen in den kommenden Wochen maßgeblich unterstützen“, berichtet Weber.

Nur ein kleiner Teil der schon immens angehäuften Sachspenden für die Ukraine. Quelle: Privat

„Was dringend benötigt wird vor Ort, sind taktische Erste-Hilfe-Pakete, Mullbinden, Medikamente zur Erstversorgung, Schmerzmittel und haltbare Lebensmittel. Das alles verbunden mit den birherigen Spenden versuchen wir dann zu liefern.“ Die Schilderungen aus der Ukraine machen Weber auch Tage nach Kriegsbeginn immer noch sprachlos: „Ich habe selbst erlebt, wie wunderschön die Städte in der Ukraine sind und wie herzlich die Menschen dort waren. Ich habe mich in den zwei Jahren in Charkiw immer sehr sicher und wohl gefühlt. Nun wird alles zerstört und die Menschen, die dort leben, müssen um ihr Leben bangen.“ Auch Aleta Weber hätte nicht damit gerechnet das in Europa wieder Krieg ausbricht, möchte nun aber ihren kleinen Teil dazu beitragen, den unschuldigen Zivilisten vor Ort zu helfen.

Hilfskonvoi in die Ukraine soll nächste Woche starten

Wer mehr über das Hilfsprojekt erfahren will, kann sich auf der Webseite www.ost-ev.org des Ruricher Hilfswerkes-Ost informieren. Auch ein Spendenkonto wurde eingerichtet. Unter der IBAN DE03 5747 0047 0166 1651 00, Ruricher Hilfswerk-OST e.V., Deutsche Bank AG Neuwied, Betreff „Humanitäre Ukrainehilfe“ können Geldspenden überwiesen werden. Eine Spendenquittung kann auf Anfrage ausgestellt werden. „Mit dem Geld wollen wir dann versuchen so viele Lkw wie möglich zu organisieren, auch das Benzin soll davon bezahlt werden. Wir machen das alle aus freien Stücken und ehrenamtlich. Jede noch so kleine Unterstützung wird den Menschen vor Ort helfen“, erklärt die Oranienburgerin. Laut Aleta Weber hofft man bereits in den nächsten Tagen einen ersten Hilfskonvoi in Richtung der Ukraine entsenden zu können. „An der polnischen Grenze herrscht schon jetzt Chaos, die Wartezeiten sind immens.“ Bis dahin bleibt auch bei Aleta Weber die Hoffnung, dass der Krieg schnell aufhören mag.

Von Knut Hagedorn