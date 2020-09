Oranienburg

„Die Woche war wirklich aufregend“, verrät Simone Quilitz, „ich kann das alles noch gar nicht richtig realisieren, auch wenn ich die Sendung mit Freunden zusammen angeschaut habe“. Ganz Deutschland hatte der Oranienburgerin am Montag dabei zugeschaut, wie die 34-Jährige bei der TV-Quizsendung „Wer wird Millionär“ 32 000 Euro abräumte. Dabei blieb es jedoch nicht: die verblüffende Ähnlichkeit der Kreisstädterin mit der Schauspielerin Annette Frier führte anschließend dazu, dass eine regelrechte Medienwelle über die gelernte Reiseverkehrskauffrau hinwegspülte.

Immer wieder kuriose Erlebnisse aufgrund ihrer Ähnlichkeit

„Tatsächlich höre ich das nicht zum ersten Mal“, sagt die gebürtige Oranienburgerin. Seit Jahren passiere es ihr immer wieder, dass sie für die vor allem aus dem Fernsehen bekannte Schauspielerin gehalten werde. Deren Filmografie ist lang, umfasst bislang rund 80 Einträge (u.a. „Hinter Gittern“, „Die Wochenshow“, „ Ella Schön“). Insbesondere als die Fernsehserie „ Danni Lowinski“, deren Hauptrolle einer Rechtsanwältin Frier von 2010 bis 2014 verkörperte, ausgestrahlt wurde, sei sie regelmäßig angesprochen worden. „Selbst im Urlaub auf Fuerteventura kamen deutsche Wanderer auf mich zu und fragten nach einem Autogramm“, erinnert sie sich. Den Irrtum klärt die 34-Jährige stets schnell auf, wenngleich die Verwechslung immer wieder zu amüsanten Begebenheiten führt. „Besonders kurios war es vor einigen Jahren während der ’Berlinale’. Ein Kellner in einem Berliner Restaurant sprach mich an, er hätte mit seinen Kollegen gewettet, dass ich Annette Frier sei“, berichtet sie schmunzelnd.

Die 34-Jährige hat eine riesige Reiseleidenschaft und schon viele Orte der Welt gesehen, wie die Schwebefähre in Bilbao (Spanien). Quelle: Privat

Abitur am Rungegymnasium – Wissensdurst hält bis heute an

Dass sie die Zwillingsschwester seiner TV-Kollegin sein könnte fiel am Montag auch RTL-Moderator Günther Jauch in der „Wer wird Millionär“-Sendung auf. „Er ist eine richtig coole Socke. Bei der Sendung dabei sein zu können und es sogar auf den Ratestuhl zu schaffen, das war der Wahnsinn“, ist die 34-Jährige auch knapp eine Woche nach der Ausstrahlung noch „völlig geflasht“. Seit vielen Jahren liebe sie Quizsendungen, was sich hervorragend mit ihrem unstillbaren Wissensdurst verbinde. „Ich lese viel, meine Steckenpferde sind Erdkunde und Geschichte“, erzählt die Oranienburgerin, die am Runge-Gymnasium ihr Abitur absolvierte. Seit Mai arbeitet sie als Sales Media Assistant bei einem Online-Gesundheitsmagazin. „Der Job macht mir super viel Spaß, das Team und der Chef sind toll“, schwärmt sie. Auch viele Kollegen verfolgten ihren TV-Auftritt, auf den ihr Chef per E-Mail-Verteiler gar extra noch einmal hingewiesen hatte.

Zuhause ist Simone Quilitz in Oranienburg. Dort arbeitet sie seit Corona oft im Homeoffice. Quelle: Robert Roeske

Zufallsgenerator fischt Bewerbung der Oranienburgerin aus dem großen Topf

Dabei waren die ersten Bewerbungen bei der RTL-Sendung noch folgenlos geblieben. Beim zweiten Versuch kam wenig später ein Anruf der Redaktion. „Der Zufallsgenerator hatte mich ausgewählt, ich habe mich riesig gefreut. Schließlich ist das die Königsdisziplin aller Quiz-Shows“, schwärmt sie voller Glück. Denn: Bis zu 100 Bewerbungen gehen täglich bei der TV-Sendung ein.

Ende August wurde die Sendung aufgenommen. „Ich habe vorher unglaublich viel gelesen und dann einfach auch auf ein wenig Glück gehofft“, erinnert sie sich. Nachdem sie die 32 000-Euro-Frage korrekt beantwortet hatte war jedoch für sie Schluss. Bei der 64 000-Euro-Frage stieg sie aus („Wer benötigt eine Fiktionsbescheinigung?“). „Ich war mir unsicher“, sagt sie. „Kurz habe ich mich geärgert, dass ich vorher den 50/50-Joker zu schnell verbraten hatte. Der hätte mir da sicher geholfen“. Bereits vor der Sendung hatte sie sich jedoch geschworen: „Wenn ich mir nicht zu 100 Prozent sicher bin, dann lasse ich es.“

Grönland , Karibik , Australien – Preisgeld soll Herzenswünsche erfüllen

Mit den gewonnenen 32 000 Euro ist die Oranienburgerin überglücklich. „Noch ist es nicht auf dem Konto“, verrät sie. Ein Teil wird angelegt. Sobald das Reisen wieder möglich ist, will sich die junge Frau dann einige Herzenswünsche erfüllen. „Reisen ist meine absolute Leidenschaft. Ich möchte gern auf Grönland in einem Iglu übernachten, eine Katamarankreuzfahrt durch die Karibik machen und nach Australien“.

Persönliches Foto fürs Erinnerungsalbum: Simone Quilitz (l.) mit Schauspielerin Annette Frier. Quelle: Privat

Oranienburgerin geht glatt als Zwillingsschwester von Annette Frier durch

Und dann könnte ja auch noch etwas aus einem Nebenjob als Annette-Frier-Double werden. „Ja warum denn nicht“, sagt Simone Quilitz lachend. „Ich würde gern mal in einem Film mit ihr spielen, als Geschwisterpaar, am liebsten eine Komödie.“ Vor einigen Jahren trafen sich die beiden Frauen bei einer Theateraufführung gar schon einmal persönlich – allerdings nur für ein Erinnerungsfoto der Oranienburgerin. Mit einer Fiktionsbescheinigung weisen im Übrigen Nicht-EU-Ausländer in Deutschland ihr vorläufigen Aufenthaltsrecht nach. „Gut dass ich vorher ausgestiegen bin, da hätte ich falsch gelegen“, räumt die 30-Jährige ein.

