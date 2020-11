Oranienburg

Mathe und Physik fand Stefanie Semper (32) schon als Schülerin spannend. Als sie in der 9. Klasse war, machte sie ein Betriebspraktikum am Geo-Forschungs-Zentrum Potsdam. Die Oranienburgerin machte ihren Bachelor zur „Physik des Erdsystems: Meteorologie, Ozeanografie und Geophysik“ an der Uni Kiel, studierte 2011/2012 in Spitzbergen arktische Geophysik und legte ihren Master in Meteorologie und Ozeanografie an der Uni in Bergen ab. Heute ist Stefanie Semper Doktorandin am Bjerknes-Zentrum für Klimaforschung und am Geophysikalischen Institut der Uni Bergen.

Ursprünglich wollten Sie Erdbeben erforschen – was hat sie bewogen, Ozeanografie im norwegischen Bergen zu studieren?

Stefanie Semper: Im Rahmen des Auslandsstudiums auf Spitzbergen war ich von den Polargebieten fasziniert. Sie zu verstehen ist wichtig, weil der Klimawandel dort besonders große Auswirkungen hat. Gerade in den Ozeanen ist noch vieles unerforscht, und daher beschloss ich, Ozeanografie im norwegischen Bergen zu studieren.

Sie waren schon bei zahlreichen Expeditionen dabei. So ging es auf Forschungsreise nach Neuseeland und 2014 waren sie mit 50 Wissenschaftlern unter anderem aus Spanien, Norwegen, Italien, Kanada und Südafrika an Bord des Forschungsschiffs „Polarstern“ in der Antarktis. Was hat das Team dort erforscht?

Im neuseeländischen Wellington haben wir antarktische Eisbohrkerne und damit das Klima der Vergangenheit untersucht. Auf der Polarstern hat mich beeindruckt, wie Biologen, Geologen, Meereisphysiker und Ozeanographen zusammen gearbeitet haben, um die Strömungen und das Ökosystem im Weddellmeer besser zu verstehen. Ich war Teil der Gruppe, die Temperatur und Salzgehalt in der Tiefe gemessen hat, sozusagen den ,Fingerabdruck’ von Wassermassen. “

Das klingt spannend – wie kann man sich so Messungen in der dunklen Meerestiefe vorstellen?

Wir haben zum einen Messungen vom Schiff vorgenommen, von dem eine Sonde in die Tiefe gelassen wird und dabei die Temperatur und den Salzgehalt des Wassers misst. Zum anderen haben wir Messins­trumente eingeholt und neue ausgesetzt, die jahrelang am selben Ort messen, auch wenn gerade kein Schiff dort unterwegs ist.

Gemeinsam mit einem Forschungsteam haben Sie den bisher unbekannten Meeresstrom mit dem langen Namen „Iceland-Faroe Slope Jet“ entdeckt. Wie kam es dazu?

Einige Puzzleteile der atlantischen Umwälzzirkulation sind bereits bekannt. Warmes Wasser des Golfstroms wird nach Norden entlang der Küste Norwegens transportiert und kühlt dabei an der Luft ab. Das kalte Wasser ist schwerer und sinkt in die Tiefe. Unklar war aber bisher, wie das kalte Wasser östlich von Island zurück in den Süden kommt. Also habe ich die Messungen einer US-amerikanischen Expedition nördlich von Island und Daten färöischer Wissenschaftler analysiert. Diese Datensätze waren die Grundlage für meine Forschungsarbeit. Wir waren die Ersten, die eine kontinuierliche Meeresströmung entlang des untermeerischen Island-Färöer-Rückens gemessen haben – der Name für den neuen Meeresstrom Iceland-Faroe Slope Jet – oder auf deutsch Island-Färöer-Jet – war geboren. Er fließt mit bis zu 15 Zentimeter pro Sekunde in einer Tiefe von 800 bis 1000 Metern von Island Richtung Färöer. Durch den Färöerbankkanal geht es dann in die Tiefe des Nordatlantiks.

Welche Auswirkung hat diese Erkenntnis und welchen Nutzen bringt das der Allgemeinheit?

Das Zusammenspiel vieler Faktoren um Temperatur, Salzgehalt und Strömungsverlauf im Nordatlantik ist sehr komplex. Ein grundlegendes Verständnis der Meeresströmungen im System der atlantischen Umwälzzirkulation ist wichtig, um die Auswirkungen des Klimawandels besser abzuschätzen zu können. So wissen wir bereits, dass die nordischen Meere wärmer werden und das Meereis verschwindet. Damit ändert sich, wo und wie das kalte Tiefenwasser gebildet wird, das zurück nach Süden fließt, und das hat letztendlich auch Auswirkungen auf unser Klima in Westeuropa.

Haben Sie schon ein neues Forschungsprojekt ins Auge gefasst?

Ich möchte als nächstes erforschen, wie das kalte Wasser aus dem Grönlandmeer, das sich zwischen der Ostküste Grönlands und Spitzbergen befindet, nach Nordisland kommt und warum es sich dort aufteilt, in den Island-Färöer-Jet und in eine Meeresströmung, die westlich von Island in den tiefen Nordatlantik fließt. Wenn ein Forschungsantrag bewilligt wird und dann auch noch Geld zur Verfügung steht, sollte einer neuen Expedition nichts mehr im Wege stehen. Aber bis dahin fließt noch viel Wasser durch die Ozeane.“

Von Jeannette Hix