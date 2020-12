Berlin/Oranienburg

Ein Covid-19-Patient im selben Krankenzimmer mit einem Nicht-Infizierten: Nachdem die MAZ kürzlich über einen solchen Fall aus dem Klinikum Brandenburg an der Havel berichtete, erheben die Angehörigen einer Oranienburger Patientin nun ähnliche Vorwürfe gegen eine Berliner Klinik.

„Das ist kein Einzelfall“, da ist sich ihr Ehemann sicher. Der MAZ schildert er vom Klinikaufenthalt seiner Frau. Es ist eine Geschichte mit zwei Versionen, denn die Reinickendorfer Caritas-Klinik Dominikus widerspricht einigen Darstellungen. Es ist aber auch die Geschichte von einem Gesundheitssystem, das derzeit an seine Grenzen kommt.

Corona-Test noch vor Einweisung?

Die Oranienburgerin (Name der Redaktion bekannt) wurde am 12. November in das Krankenhaus eingeliefert. Kein schwerwiegender Eingriff, dennoch musste die 72-Jährige für ein paar Tage in der Klinik bleiben. Wie ihr Ehemann berichtet, waren auf ihrem Zimmer noch zwei andere Patientinnen – eine davon mit Fieber und Husten. „Angeblich hatte sie vor ein paar Tagen einen Test gemacht“, sagt er. Allerdings sei dieser negative Corona-Test noch vor der Einweisung gemacht worden. Und auf den habe sich die Klinik verlassen. Er ist sich sicher: „Sie ist nicht nochmal neu getestet worden.“

Auch seine Tochter bestätigt die Vorwürfe. „Sie kam mit einem Test, der älter als 48 Stunden war“, sagt sie der MAZ. Das habe man ihr gegenüber eingeräumt.

Dominikus-Krankenhaus widerspricht

Das Krankenhaus widerspricht jedoch. Es habe „keinerlei Abweichungen“ vom Routineprozess gegeben, sagt die Kliniksprecherin Monique Bräuer. Demnach wird jeder Patient, der stationär aufgenommen wird, auf Covid-19-typische Symptome untersucht. „Alle erhalten einen PCR-Test auf das SARS-CoV-2-Virus“, so Bräuer. Fällt ein Test negativ aus, wird der Patient „entsprechend der Risikoeinschätzung“ untergebracht.

Dass Patienten Husten oder Fieber haben, sei in einem Krankenhaus nicht ungewöhnlich, sagt sie. Schließlich könne auch ein Infekt der Grund dafür sein. Es sei eine ärztliche Entscheidung, die Symptome abzuwägen. „Wir sind alle in Habachtstellung“, so die Kliniksprecherin.

Klinik reagierte nach positivem Test

Als die Patientin wenig später positiv getestet wurde, reagierte die Klinik auch umgehend. Das bestätigt der Oranienburger ebenfalls. Sie sei sofort verlegt worden. Allerdings habe sich eine Bettnachbarin da bereits angesteckt, sagt er. „Meine Frau zum Glück nicht.“ Er ist selbst 77 Jahre alt und aufgrund mehrerer Vorerkrankungen Hochrisikopatient. Als seine Frau wenige Tage später aus dem Krankenhaus entlassen wurde, musste sie jedoch in Quarantäne – und er kam zeitweise bei Bekannten unter.

„Ich muss mich doch schützen“, sagt er. Er ist nach wie vor „fassungslos“ darüber, in was für einer Gefahr er und seine Frau waren. Und hätte sich gewünscht, dass seine Frau zumindest für die Quarantäne noch im Krankenhaus hätte bleiben können.

Schwierige Situation in Corona-Pandemie

Die Klinik bedauert die Unannehmlichkeiten des Paares. Pressesprecherin Monique Bräuer erklärt jedoch auch, dass Abstriche schon einmal negativ sein können. Stellt sich jemand dann doch als Covid-19-positiv heraus, werde sofort reagiert.

Außerdem verweist sie auf die schwierige Situation, in der sich die Klinik – wie wahrscheinlich so viele andere Krankenhäuser derzeit – befindet. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sei die Bettenkapazität sehr „angespannt“, das Pflegepersonal gleichzeitig knapp besetzt. Unter diesen Umständen sei es wichtig, Bettenkapazitäten für jene Patienten zu schaffen, die dringend behandelt werden müssen.

Von Johanna Apel