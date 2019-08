Oranienburg

Von wegen Ruhestand: Auch nach seinem Abschied als Bürgermeister Oranienburgs nach 24 Dienstjahren im Januar 2018 hat Hans-Joachim Laesicke immer noch Hummeln im Hintern. Zur Ruhe gesetzt hat er sich längst nicht, sein Terminkalender ist nach wie vor prall gefüllt. „Es ist ja ein großes Missverständnis, dass die Leute denken, im Ruhestand ist man entweder schon halb tot oder wartet nur noch auf die Gruft“, sagt er lachend. Im Grunde genommen laufe es jedoch – zumindest in seinem Leben – „ganz anders“.

Der 65-Jährige genießt nach wie vor ein Leben voller Trubel. Mit einem feinen Unterschied zu seiner Amtszeit als Oberhaupt der Kreisstadt: „Das Leben, das ich jetzt führe, ist selbstbestimmt.“ Nicht mehr die Verpflichtungen, die zum Amt des Bürgermeisters gehören („Und die ich immer auch gern ausgeübt habe.“), diktieren seinen Tagesablauf, sondern er selbst bestimmt den Rhythmus. „Diese Selbstbestimmtheit ist ein Geschenk, das man erst begreift, wenn man vorher weitestgehend fremdbestimmt gelebt hat. Ich picke mir jetzt nur noch die Rosinen aus dem Kuchen meines Lebens.“

„Brauche die vertrauten Kontakte und Orte um mich herum“

Enorm vielseitig interessiert ist Hans-Joachim Laesicke nach wie vor. Aufgeschlossen für Neues, vor allem aber für die Menschen, die um ihn herum leben. „Ich könnte nicht in einer Hütte in Schweden leben, wo es ringsum nur Natur gibt, wie es ein einstiger Wegbegleiter macht und auch genießt. Ich brauche das pulsierende Leben in Oranienburg, die vertrauten Kontakte und Orte um mich herum.“ Nach wie vor beginnt sein Tag jeden Morgen um 6 Uhr. „Länger kann ich sowieso nicht mehr schlafen. Meine innere Uhr wurde ein Leben lang auf diese Zeit gestellt und funktioniert nun nach wie vor.“ Das ist auch ganz gut so, denn der Kalender des 65-Jährigen ist von morgens bis abends prall gefüllt. „Das Schöne ist jedoch, dass ich mir selbst aussuchen kann, in welchen Bereichen ich mich engagiere, wo ich meine Zeit verbringe. Klar ist für mich – es wird nichts mehr verschoben. Ich will nicht eines Tages da sitzen und mir Vorwürfe machen, weil ich so vieles aufgeschoben habe, was ich noch machen wollte.“

Aus Leidenschaft zum Jazz wird Veranstaltungsreihe im Oranienwerk

Viel Zeit verbringt der rührige Ex-Bürgermeister bei kulturellen Veranstaltungen, bei Konzerten („Montag war ich mit meiner Frau bei Katie Melua in Berlin, die fand ich schon immer toll.“), im Kino („Kennen sie „Cleo“? Ein Märchen für Erwachsene, ein wunderbarer Film.“), Festivals („Experimenteller Jazz, ich liebe Jazz.“). Seine Leidenschaft für eben diese Musikrichtung lebt Hans-Joachim Laesicke inzwischen im Rahmen einer Jazz-Veranstaltungsreihe im Oranienwerk aus, die er maßgeblich mit voran treibt. „Ich finde, so etwas hat in der Stadt gefehlt. Und es tut der Stadt gut.“ Sehr am Herzen liegt ihm zudem die Oranienburger Bürgerstiftung. Womöglich, weil „man in meinen Augen eine gewisse Verpflichtung für diejenigen hat, denen es nicht so gut geht, wenn es einem selbst recht gut geht.“

Ehefrau Annemarie jagt ihn regelmäßig aus dem Haus

Einen Großteil seiner Ausflüge und Termine verbringt Hans-Joachim Laesicke in Begleitung seiner Ehefrau Annemarie. Doch er sagt auch: „Wichtig ist, dass man sich nicht auf den Kranz geht. Meine Frau hat sich im Laufe der Jahre ja auch ihr eigenes Leben organisiert.“ So treffe sie sich regelmäßig einmal wöchentlich mit ihrer Nähtruppe. „Da werde ich dann aus dem Haus gejagt, weil die Frauen ihre Ruhe haben wollen und ich als Pausenclown nur störe“, verrät er lachend.

Politisches Geschehen aus der Ferne

Auch aus dem aktuellen politischen Geschehen hält sich der Altbürgermeister inzwischen weitestgehend zurück. „Klar juckt es mich manchmal, gerade bei Veranstaltungseinladungen oder auch Themen, an denen ich selbst lange Jahre gearbeitet habe. Aber ich sehe mich in einer Situation, in der ich mich zurücknehmen will und auch muss. Alex ist jetzt der Bürgermeister, und das ist auch gut so. Ich halte nichts davon, dass er ständig mit seinem Vorgänger verglichen wird. Er ist in den anderthalb Jahren, die er jetzt im Amt ist, deutlich souveräner geworden. Mein Vaterherz ist schon sehr stolz, wenn ich sehe, wie er das macht“, verrät der 65-Jährige. Privat reden die beiden indes regelmäßig über aktuelle Geschehnisse. „Wenn wir uns treffen, sprechen wir schon mal unter vier Augen über das ein oder andere. Ich nehme ja noch rege Anteil, bin bei vielen Sachen auch neugierig, was sich tut, sei es Kitas oder zuletzt die endlich geschaffene Modellregion.“

Öffentlich in Aktion erleben kann man Hans-Joachim Laesicke demnächst wieder als Podiumsgast der Diskussion „Wunderbarer Osten“ am 15. August im Oranienwerk. „Das wird ein spannender Abend zu einem spannenden Thema mit spannenden Leuten“, freut er sich. „Denn es kommen Menschen zu Wort, die den Osten und den Westen aktiv erlebt haben.“

Von Nadine Bieneck