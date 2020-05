Oranienburgs Bauausschuss berät: Klassenräume, Straßenbau, Busparkplatz

Oranienburg

Mehr als ein Vierteljahr pausierte der Bauausschuss der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung coronabedingt. Das letzte Mal saßen die Ausschussmitglieder Mitte Februar zusammen, um über die Themen Stadtplanung, Bauen, Wohnungswirtschaft und Ökologie zu diskutieren. Am heutigen Mittwochabend kommt der Ausschuss unter Leitung des Ausschussvorsitzenden Olaf Bendin ( SPD) erstmals nach der Zwangspause wieder zusammen (18 Uhr, MBS-Arena). Mit einer 21 Punkte umfassenden Tagesordnung hat der Ausschuss ein gewichtiges Brett zu bohren.

Mehr Klassenräume für Lehnitzer Grundschule

Unter anderem stehen vier Anträge der Fraktionen zur Debatte. So fordert der Ortsbeirat Lehnitz die Errichtung zusätzlicher Klassenräume für die Grundschule im Ortsteil. Die Mittel dafür seien bereits im Haushalt 2021/22 eingestellt, erklärt Baudezernent Frank Oltersdorf im Vorfeld der Ausschusssitzung. Die Planungen für die Räume sollen 2021 beginnen, 2022 soll die Umsetzung der Maßnahme erfolgen, die Fertigstellung sei für Herbst 2023 anvisiert.

Anzeige

Wie geht es weiter mit der Freienhagener Straße in Malz?

Für rege Diskussionen dürfte zudem der Antrag des Malzer Ortsbeirats sorgen, der die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit der Freienhagener Straße sowie die Aufhebung des Durchfahrtsverbots fordert. Es handele sich dabei um einen öffentlichen Feld- und Waldweg, der nach Prüfungen zudem ein untergeordnetes Verkehrsaufkommen aufweist, so Oltersdorf. Im Baudezernat sei man zu dem Schluss gekommen, keine Empfehlung für einen grundhaften Ausbau der Straße geben zu können. Vielmehr sei die Einstufung der Straße nicht korrekt, eine Herabstufung solle beantragt werden. „Die Straße hat keine Erschließungsfunktion, sondern dient forstwirtschaftlichen Zwecken“, erklärt der Baudezernent. Der Ortsteil Malz sei überdies an ein leistungsfähiges Straßennetz in alle Richtungen angeschlossen. Ein grundhafter Ausbau für die vier Kilometer lange Strecke würde mit vier Millionen Euro Kosten zu Buche schlagen. Bei einem noch nicht ausgebauten Straßenbaunetz in ganz Oranienburg von rund 120 bis 150 Kilometern ein Kostenaufwand für eine Strecke durch den Wald, der nicht vertretbar sei.

Weitere MAZ+ Artikel

Sachsenhausener Straße in Oranienburg soll sicherer werden

Die Forderung, die Sachsenhausener Straße für Fußgänger und Radfahrer sicherer zu machen, die von einem SPD-Antrag unterstrichen wird, werde durch die Verwaltung bereits geprüft. Da dieser Straßenbereich in den nächsten Jahren sowie ausgebaut werden soll – angesetzt ist ein Zeitraum bis zum Jahr 2025 – liegt der Antrag mit der Intention des Stadtentwicklungsdezernats nicht allzu weit auseinander. „Wir werden kurzfristig mögliche Lösungen prüfen“, kündigte Oltersdorf an. Dies könnten beispielsweise Zebrastreifen sein. Wann und wie der Ausbau der Straße erfolgen wird, hängt auch von den Brückensanierungsarbeiten ab, die die Bahn in Oranienburg plant, teilte der Baudezernent im Rahmen des Antrags mit. Der Grund: „Wir wollen zwei große Baustellen im Zentrum der Stadt, die parallel laufen, vermeiden“, so Oltersdorf.

Dauerbrenner: Zuwegungsproblematik der Gedenkstätte Sachsenhausen

Spannend wird die Frage sein, wie der Ausschuss mit dem CDU-Antrag zur Schaffung eines Besucherparkplatzes der Gedenkstätte zur Entlastung der Anwohner umgeht. Ein Treffen mit Kulturministerin Manja Schüle am Donnerstagvormittag könnte für die problembehaftete Thematik neue Impulse setzen. Für die Ausschussmitglieder jedoch zu spät, die bereits am Mittwochabend darüber befinden sollen.

Von Nadine Bieneck