Oranienburg

Seit elf Jahren bereits ist Holger Dreher in der Oranienburger Stadtverwaltung als Beauftragter für Menschen mit Behinderung tätig. Unermüdlich setzt sich der 57-Jährige, der seit seiner Geburt stark sehbehindert ist und nur noch über ein Restsehvermögen von fünf Prozent verfügt, für deren Belange ein.

Herr Dreher, elf Jahre sind eine lange Zeit. Wenn Sie an die Anfänge Ihrer Zeit als Beauftragter für Menschen mit Behinderung in Oranienburg zurückdenken – was kommt Ihnen da in den Sinn?

Holger Dreher: Nach den Kommunalwahlen 2008 wurde diese hauptamtliche Stelle eingerichtet. Für uns war damals wichtig, dass sie überhaupt eingerichtet wird. Ich hatte mich vorher viele Jahre, schon zu Vorwendezeiten, im Blindenverband engagiert, war zu diesem Zeitpunkt auch schon viele Jahre im Koordinierungsrat der Behindertenverbände im Landkreis tätig. 2006 haben wir gemeinsam mit vielen engagierten Menschen in Oranienburg den Behindertenbeirat gegründet, dessen Arbeit strukturiert und ein Netzwerk aufgebaut, das bis heute als „Arbeitskreis für die Belange behinderter Menschen der Stadt Oranienburg“ tätig ist. Ein sperriger Name, den wir mit AKBO abkürzen. Die Einrichtung einer Stelle in der Stadt für eben solche Themen war für uns ein Meilenstein. Zumal die Stadt, unter anderem durch die Lage, einen Boom in ihrer Entwicklung und Gestaltung erlebt hat. Mir war immer wichtig, dass bei dieser Entwicklung die Belange von Menschen mit Behinderung berücksichtigt werden. Ich brenne nach wie vor für diese Aufgabe und bin froh, dass diese Belange auch berücksichtigt werden.

Sie haben sich damals für diese Stelle beworben, im März 2009 sind Sie in dem Amt angetreten, das Sie bis heute ausfüllen...

Genau. Meine Tätigkeiten vorher habe ich allesamt ehrenamtlich ausgeübt. Es war für mich ein großer Schritt, all die Dinge, die ich schon viele Jahre gemacht habe und von denen ich etwas verstehe, nun auch hauptamtlich tun zu können. Ich bin bis heute sehr glücklich damit und denke auch, dass wir in den vergangenen Jahren in Oranienburg schon viel erreicht haben. Wenngleich es auch noch genug zu tun gibt.

Was sind rückblickend die größten Baustellen, die Sie in den vergangenen Jahren bearbeitet haben?

Wie überall funktioniert noch nicht alles 100-prozentig, aber wir haben schon vieles erreicht. So wird beispielsweise bei allen Einrichtungen und Bauten, die die Stadt in den vergangenen Jahren neugebaut oder umgestaltet hat, die Barrierefreiheit berücksichtigt. Da ist in den Jahren eine Menge zusammengekommen. Barrierefreiheit bedeutet dabei nicht nur, einen Aufzug oder eine Rampe zu installieren, sondern auch an Menschen mit Sehbehinderungen, Gehörlose oder auch an geistig behinderte Menschen zu denken. Da gibt es eine Menge Prämissen zu berücksichtigen. Zudem – barrierefrei gilt nicht nur beim Bauen oder Wohnen sondern beispielsweise auch in der Kommunikation. Ein Beispiel dafür: Die Website der Stadt Oranienburg wurde inzwischen auch in einer Version mit leichter Sprache verfasst.

Oranienburgs Stadtverordnete beschlossen 2017 die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Was ist aus diesem Beschluss heraus bislang geschehen? Wie wird dieser Beschluss in der Praxis umgesetzt?

Ein gutes Thema, mit dem wir uns seitdem auch intensiv beschäftigen. Dabei herausgekommen ist der Aktionsplan „ Oranienburg inklusiv“, den wir für das Jahr 2020 erstmals aufgelegt haben. Auf den Aktionsplan sind wir sehr stolz, da damit die UN-Konvention im Einflussbereich der Stadtverwaltung umgesetzt werden soll. Für die Stadt Oranienburg ist das ein großer Meilenstein und wegweisend für die Zukunft. Der Aktionsplan bedeutet nicht nur weitere Schritte für die Barrierefreiheit, sondern auch eine höhere Lebensqualität. Nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern auch für Senioren und junge Familien.

Welche Schritte sind denn da in der Praxis schon erfolgt?

Zum Einen wird das Projekt und seine Umsetzung von externen Fachleuten begleitet, die wir dafür gewinnen konnten. Sie haben solch ein Projekt bereits in Berlin-Spandau sehr erfolgreich umgesetzt. Uns hilft das hier in Oranienburg enorm. In einem weiteren Schritt haben wir 14 Mitarbeiter aus ganz verschiedenen Sach- und Fachgebieten der Verwaltung mit speziellem Blick auf die Barrierefreiheit geschult. Es sind Mitarbeiter aus allen vier Dezernaten, die auch in die Entwicklung der Stadt involviert sind und die für die Belange von „ Oranienburg inklusiv“ absolute Multiplikatoren sind. Was mich auch persönlich sehr freut ist, mit welchem großem Engagement diese Mitarbeiter – übrigens alle auf freiwilliger Basis, das war mir wichtig – auch trotz der Coronakrise an dem Thema drangeblieben sind. Dafür möchte ich den Kollegen auch ein großes Lob aussprechen. Genau solcher Menschen bedarf es, wenn wir mit unserem Aktionsplan vorangekommen und etwas bewirken wollen. Im November werden wir die Maßnahmen, die wir bislang umgesetzt haben, auswerten. Die Erfahrungen werden dann in den Aktionsplan 2021 einfließen, der im kommenden Jahr neu aufgelegt wird. Was ich übrigens auch noch anmerken möchte: Dieses Projekt ist einmalig im Land Brandenburg. Oranienburg ist hier also ein absoluter Vorreiter. Das ist etwas, worauf wir auch mal stolz sein können, finde ich.

Aufgrund Ihrer Sehbehinderung sind sie selbst betroffen und kommen sicher immer wieder mal mit Unwägbarkeiten im Alltag in Berührung. Welche Problemstellen fallen Ihnen denn als erstes ein, wo es Abhilfe zu schaffen gilt?

In erster Linie geht es darum, ein Bewusstsein für die Belange von Menschen mit Behinderungen zu schaffen. Ich selbst beschäftige mich mit Bewusstseinsbildung seit über 40 Jahren. Die Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung ist eine Querschnittsaufgabe, die in allen sozialen Bereichen eine Rolle spielt. In Oranienburg leben rund 45 000 Einwohner, davon rund 9000 Menschen mit einem Grad einer Behinderung. 6000 davon haben einen Schwerbehindertengrad von 50 Prozent oder mehr. Zudem sind von den 9000 Menschen rund 4000 in einem Alter von 65 Jahren oder älter. Allein schon anhand dieser Zahlen ist erkennbar – wir sprechen von den Belangen einer großen Zahl an Menschen. Was Menschen mit Sehbehinderungen betrifft, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, reden wir von Stufenmarkierungen, Beschilderungen auf Augenhöhe in einer bestimmten Größe sowie mit bestimmten Farben und Kontrasten, die sehbehinderten Menschen die Orientierung vereinfachen. Für Hörbehinderte sind beispielsweise bei der Überarbeitung des Bürgerbüros der Einbau von Hörschleifen ein Thema gewesen. In punkto barrierefreier Kommunikation ist zwar schon einiges geschehen, aber hier haben wir noch großen Aufholbedarf was die barrierefreie Darstellung von Broschüren, Flyern oder Plakaten betrifft. Ein sehr gutes Beispiel für gelungene Barrierefreiheit ist indes die Comenius-Grundschule, die den Weg des gemeinsamen Lernens geht. Dort gibt es einen Aufzug, im Inneren einen Tastbereich für Blinde, es gibt ein Farbkonzept, welches Sehbehinderte unterstützt, auch im Außenbereich und viele Details mehr, die gelungen umgesetzt wurden. Gemeinsames Lernen ist für mich ein ganz großer, wichtiger Bereich. Zukünftige Themen sind auch ein Blindenleitsystem am Bahnhof, dessen Vorplatz derzeit umgebaut wird, Barrierefreiheit im Freizeit- und Kultur-, aber auch im Arbeitsbereich. Die größte Gruppe der Menschen mit Behinderung sind im Übrigen die seelisch und psychisch behinderten Menschen. Auch hier gibt es viel zu tun, gibt es viele Probleme. Ein weiterer Punkt: Die Oranienburger Ortsteile. Hier haben wir noch großen Nachholbedarf, Dinge zu verbessern.

Die Liste der Dinge, die es zukünftig anzupacken gilt, ist also lang.

Ja, auch wenn in Oranienburg – wie schon gesagt – bereits viel erreicht wurde. Mit Comeniusschule, Bibliothek, Bürgerzentrum oder auch der Verwaltung sind wir schon richtig gut am Start, wenngleich die Unterbringung der Verwaltung in einem unter Denkmalschutz stehenden Schloss zugleich für viele Herausforderungen sorgt. Keine glückliche Lösung ist allerdings der Parkplatz Fischerplatz für die Besucher des Bürgerservices mit seinem Holperpflaster. Wie sollen Rollstuhlfahrer den nutzen? Wir reden hier bislang aber auch nur von öffentlichen Einrichtungen. Privatleute, insbesondere private Unternehmer und Geschäftsinhaber, sind an die Planungen mit Blick auf die Barrierefreiheit natürlich nicht gebunden. Für Oranienburger und Gäste der Stadt mit Behinderungen ist das ein Problem, wenn sie beispielsweise in der Bernauer Straße bummeln gehen möchten und beispielsweise an den ersten Stufen scheitern.

Sie werden also auch weiterhin viel zu tun haben?

Ja, wenngleich es das Große, Ganze, was es anzupacken gilt, so gar nicht gibt. Es sind eher viele kleine Schritte, die wir noch gehen müssen. Aber wir sind auf jeden Fall längst im Vorwärtsgang. Ich selbst sehe mich da vor allem in strategischer Verantwortung. Ich möchte die Menschen sensibilisieren und sie dafür gewinnen, an den Dingen mitzuarbeiten. Und natürlich fließen alle meine Erfahrungen aus den vergangenen Jahren unablässig in diese Arbeit mit ein. Es gibt viele spannende Projekte, die ich mit großer Freude mit umsetze. Neben unserem aktuellen Aktionsplan „ Oranienburg inklusiv“ ist das übrigens auch die Inklusive Akademie Oberhavel, die derzeit mit Hilfe eines Netzwerks vieler engagierter Menschen aus der Taufe gehoben werden soll. Übrigens ebenfalls ein Projekt mit Vorbildcharakter, welches es so bundesweit noch kein zweites Mal gibt.

Von Nadine Bieneck