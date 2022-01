Oranienburgs Einfliegerhalle: Das meint der Bürgermeister

Oranienburg

Zum Ende des noch jungen Jahres könnte der neue Bebauungsplan für den Gewerbepark Süd in Oranienburg fertig sein. Da, wo unter anderem ein großes Logistikzentrum steht, sollen weitere Flächen für die gewerbliche Nutzung ausgewiesen werden. Und diese Flächen schließen dann auch die ehemalige Einfliegerhalle der Heinkel-Flugzeugwerke mit ein. Was man aus der machen könnte, war am Freitag in der MAZ zu lesen: ein Kultur- und Veranstaltungszentrum, wie es sich Dirk Arndt vorstellt. Oder die kombinierte Produktion von gesundem Gemüse und Garnelen, die dem Veltener Ingenieur Gunter Schmidt vorschwebt.

Schnell wird es leider nicht gehen

„Als Bürgermeister freue ich mich über jede neue erfolgreiche Wirtschaftsidee. Gewerbe, das auch eine gute Zahl von Arbeitsplätzen schafft, hat dabei Priorität“, sagte Alexander Laesicke, nachdem er von den Plänen erfahren hatte. Schnell, schob der Verwaltungschef hinterher, würde es jedoch nicht gehen. Auf das Erstellen des neuen Bebauungsplanes würde die Vermarktung der Flächen erfolgen, was auch einige Zeit dauert. Und der Investor, der schließlich den Zuschlag erhält, müsste sich dann um eine Baugenehmigung beim Landkreis bemühen. Da, so die Schätzung aus dem Oranienburger Schloss, müssten in dieser Größenordnung durchaus sechs Monate oder mehr eingeplant werden. Zudem ist der Denkmalschutz für die Einfliegerhalle mit im Boot, was zu weiteren Verzögerungen führen kann. Konkret bedeutet das alles, dass 2025, möglicherweise sogar 2026 , realistischer ist als 2024, um den Startschuss zu geben. Egal für welches Projekt.

In Sachen Events viel Luft nach oben

Abstriche sind beim momentanen Stand der Planungen für die Erweiterung noch bei den Nutzungsformen zu machen. Denn das Konzept von Dirk Arndt, welches Kultur, Gastronomie und Sport beinhaltet, ist nicht ohne einige Feinabstimmungen in einem Gewerbegebiet umsetzbar. „Beim Thema Vergnügungsstätte, wie es in der Planersprache heißt, wären noch Änderungen nötig“, so Stadtsprecher Sebastian Welzel. Die könnten aber von den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung auf den Weg gebracht werden, sollten diese einem solchen Konzept zustimmen. Abgeneigt sei man aber ganz und gar nicht gegenüber einem kulturellen Zweitleben: „Eine Nutzung für diese geschichtsträchtige und architektonisch eindrucksvolle Anlage mit einem Veranstaltungskonzept kann ich mir sehr gut vorstellen. Gerade für Tanz und spezielle Großevents haben wir noch Potenzial in Oranienburg“, ergänzt Laesicke.

Kaufpreis wird nur der Anfang sein

Generell sei man aufgeschlossen für alle Ideen, aber egal, was dort verwirklicht wird. Aus seiner Sicht sei nahezu jedes Projekt „finanziell extrem ehrgeizig“. Diese riesige Halle zu entwickeln, das müsse erst mal gestemmt werden. Dabei sei der Kaufpreis eher die kleinere Hürde. Auch wenn für ein kulturelles Konzept durch die Auflagen hinsichtlich der nötigen Parkplätze – je zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche wird ein Stellplatz vorgeschrieben – der Kauf teurer wird, als wenn beispielsweise Salate und Sprossen produziert werden.

Die eigentlichen Investitionen fangen erst danach an, ist Alexander Laesicke sicher. Und die Stadt habe auch nur sehr enge Spielräume, hier fördernd einzugreifen. Der Verkauf der Halle für den in den 90-er Nachwendejahren oft üblichen symbolischen Euro – da sie genau genommen vom Zustand eine Ruine ist – wäre nur schwer möglich.

Quadratmeterpreise steigen momentan

Zudem gilt: „Bei Grundstücken sind wir verpflichtet, uns am Verkehrswert zu orientieren. Den Wert der Halle müssten wir erst genau ermitteln, da kann ich nicht vorgreifen.“ Und der Quadratmeterpreis für Gewerbeflächen bewegt sich in diesem Bereich der Kreisstadt zwischen 40 und 60 Euro. Was da alleine für die knapp 5000 Quadratmeter Grundfläche der Halle zu überweisen wäre, ist leicht auszurechnen. Und: es sind heutige Preise. Geht die Entwicklung bei den Immobilien weiter wie bisher, können sich diese Zahlen bis zum Beginn der Vermarktung noch erheblich ändern.

Ansiedlungen sollen gefördert werden

Grundsätzlich gelte jedoch: „Wir wollen immer Wirtschaftsansiedlungen unterstützen, gerade wenn neue Ideen und Investoren aus Oranienburg dabei sind“, so Alexander Laesicke. Die Möglichkeiten einer Kommune seien aber auch endlich. Erster Grundsatz sei zudem, dass sich die Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung hinter das Projekt – welches auch immer – stellt. Erst dann kann gesagt werden, wie und in welchem Umfang die Stadt sich an der Zukunftsgestaltung der Einfliegerhalle einbringen kann.

Von Björn Bethe