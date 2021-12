Oranienburgs Frauenbeauftragte sieht Coronalage als Treiber häuslicher Gewalt

Oranienburg

Seit nunmehr drei Jahren ist Christiane Bonk Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Oranienburg. Gerade die Corona-Pandemie stellt die Gesellschaft vor große Herausforderungen – die 42-Jährige sieht sich da nicht im Kampf gegen Windmühlen, sondern möchte den Finger in die Wunden legen und Aufklärungsarbeit leisten. Im MAZ-Interview spricht Christiane Bonk über ihre tägliche Arbeit, über den Anstieg häuslicher Gewalt und deren Folgen.

Welche Auswirkungen ist durch die Corona-Pandemie festzustellen Frau Bonk, gerade was häusliche Gewalt anbelangt?

Christiane Bonk: Die Pandemie ist auf jeden fall ein Treiber für häusliche Gewalt. 2020 wurden statistisch fast 1000 mehr an Straftaten erfasst in Brandenburg als noch 2019. In Oranienburg ist die Zahl der Straftaten etwas rückläufig, dennoch ist häusliche Gewalt ein Problem pandemischen Ausmaßes. Jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau durch häusliche Gewalt. Durch Corona ist das Thema zumindest deutlich mehr in den Fokus gerückt worden.

Finanzierung der Frauenhäuser ist ein Flickenteppich

Sehen Sie dennoch Fortschritte, auch seitens der Politik, sich dieser wichtigen Themen anzunehmen?

Es soll ein Frauenhausstrukturgesetz seitens der Politik auf den Weg gebracht werden, was sicherlich schon ein wichtiger Schritt wäre. Bislang ist die Finanzierung von Frauenhäusern ein absoluter Flickenteppich. Und der Bedarf ist absolut vorhanden. In Oranienburg gibt es bislang ein Frauenhaus des Märkischen Sozialvereines mit zehn Betten, was einfach viel zu wenig ist. Hier besteht absolut weiterer Bedarf.Woran hakt es dahingehend aktuell? Bisher lag es vor allem daran, auch passende Immobilen und Räumlichkeiten zu finden, und natürlich ein Kernthema ist immer die Finanzierung gewesen. Allerdings ist der Bedarf aktuell sehr groß, die Plätze im jetzigen Frauenhaus sind immer voll und das ist auch über die Kreisgrenzen hinaus in anderen Regionen so festzustellen.

Ein wichtiges Themenfeld ist für Sie schon seit Jahren die politische Teilhabe der Frauen gewesen. Da gibt es interessante Neuigkeiten, oder?

Die Stadt Oranienburg und der Landkreis Oberhavel haben sich beim Bundesfamilienministerium für das Aktionsprogramm „Kommune – Frauen in die Politik“ beworben und wurden ausgewählt, als eine von zehn Kommunen bundesweit und als einzige in Brandenburg. Die Teilhabe von Frauen in der Politik soll erhöht und verstärkt werden. Das Aktionsprogramm ist zunächst auf anderthalb Jahre bis Juni 2023 ausgelegt und wir werden nun in die Beratungen gehen.

Gleichstellungsthema bleibt hoch emotional

Wie hat die Corona-Pandemie Ihre Arbeit im alltäglichen Bereich verändert oder gar beeinflusst?

Corona und seine Auswirkungen haben unsere Arbeit natürlich beeinträchtigt. Vor allem die Kontaktaufnahme vor Ort mit den Menschen fehlt fast vollumfänglich. Das wichtigste in unserer Arbeit ist es aber, durch intensive Gespräche Vertrauen aufzubauen. Da versuchen wir viel über das Telefon zu machen. Des Weiteren ist sicherlich eine Auswirkung der Pandemie, dass der Ton vor allem in den sozialen Netzwerken deutlich rauer geworden ist. Da muss man gehörig aufpassen.

Wie würden Sie selbst ihre Arbeit beschreiben und inwieweit erreichen sie das gewünschte Klientel?

Ich denke meine Arbeit ist vor allem bei den Verbänden und entsprechenden Gremien sehr gut sichtbar und ich merke,wie unsere Stimme wirkt. Bei den Bürgerinnen und Bürgern sollte unsere Arbeit aber nicht sichtbarer werden. Das Gleichstellungsthema ist und bleibt hoch emotional. Welche Veranstaltungen sind für das 2022 geplant? Im März startet wieder die Frauenwoche, Pläne dahingehend sind bereits vorhanden. Es wird diverse Workshops und Ausstellungen geben. Geplant ist auch eine Ausstellung über Else Wolf. Wir planen auch die Frauenwoche bis in den Mai zu verlängern. Allerdings wird zunächst auch wieder viel digital ablaufen. Im Herbst 2022 soll es dann noch eine Ausstellung über Frauen in der DDR geben.

Von Knut Hagedorn