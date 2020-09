Oranienburgs Kämmerer Schmidt-Jansa nach Coronakrise: „Stehen 2020 gar nicht so schlecht da“

Oranienburg

Wenn am kommenden Donnerstag (24. September, 18 Uhr, Orangerie im Schloßpark) der Finanzausschuss zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommt, kann Kämmerer Christoph Schmidt-Jansa gute Nachrichten verkünden. „Wir stehen 2020 gar nicht so schlecht da“, teilte der Finanzdezernent vorab der Sitzung mit. Im Verlauf der vergangenen Monate habe sich die Haushaltssituation der Kreisstadt deutlich stärker entspannt, als für die Verwaltungsspitze eingangs der Corona-Pandemie absehbar war. Am 20. April hatte die Stadt als erste Brandenburger Kommune aufgrund damals unabsehbarer finanzieller Auswirkungen der Coronakrise eine Haushaltssperre verhängt, die erst im Juni wieder aufgehoben wurde.

Zuschüsse des Landes federn Steuerausfälle merklich ab

Die bislang feststehenden Einbußen aus Einkommens- und Umsatzsteuer hätten sich – anders als im April noch befürchtet – bei rund fünf Prozent eingependelt. „Ursprünglich sind wir von zehn bis 20 Prozent ausgegangen“, so Schmidt-Jansa, der darauf hinweist, dass die Zahlen für das dritte Quartal noch nicht vorliegen. Durch Zuwendungen des Landes konnten zudem Coronaverluste ausgeglichen werden. So erhielt die Stadt aus dem Rettungsschirm einen Betrag von 500 000 Euro, durch eine Erhöhung der Schlüsselzuweisung pro Einwohner seien weitere 500 000 Euro in die Stadtkasse geflossen. Damit könnten auch Mindereinnahmen aus beispielsweise der Kinderbetreuung aufgrund geschlossener Einrichtungen ausgeglichen werden.

Oranienburg plant in kommenden vier Jahren mit Investitionsvolumen von 80 Millionen Euro

Für das Haushaltsjahr 2021 plant die Stadt mit Defiziten, wie der Kämmerer bereits verriet. Allein die Gewerbesteuervorauszahlungen seien „in gewissem Maße sinkend“, sagt er. Gänzlich entspannt ist Schmidt-Jansa daher noch lange nicht. Kein Wunder. Insgesamt plant Oranienburg in den Jahren 2021 bis 2024 mit einem Investitionsvolumen von 80 Millionen Euro. Eine „Mammutaufgabe“, so der Kämmerer.

Von Nadine Bieneck