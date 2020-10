Oranienburgs Stadtverordnete: So lief die erste Sitzung mit Stream

Oranienburg

Im Januar fassten Oranienburgs Stadtverordnete den Beschluss: Die Sitzungen des Stadtparlaments (SVV) sollen zukünftig live online einsehbar sein. Montag war es endlich soweit: Erstmals wurde eine Sitzung im Internet übertragen. Getagt wurde im Kreistagssaal unter strengen Coronaregeln.

27 Tagesordnungspunkte und jede Menge Diskussionsbedarf

Der öffentliche Teil umfasste verhältnismäßig wenig Tagesordnungspunkte (27). Doch allein der Bericht von Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) sowie der Zwischenbericht zum Holding-Untersuchungsausschuss waren bereits mit jeweils fast einstündigen Debatten verbunden. Erst zum Ende der Sitzung hin straffte sich das Parlament, offensichtlich darum bemüht, die anstehenden Beschlüsse doch noch in ihrer Gesamtheit an diesem Abend über die Bühne zu bekommen. Laesicke hatte zuvor nach drei Stunden Sitzung bereits an die Abgeordneten appelliert: „Wir sind auf die Beschlüsse angewiesen. Vielleicht können wir ein wenig schneller auf den Punkt kommen.“ Leidenschaftlich debattiert wurde dennoch, nicht immer kamen die Abgeordneten auf einen gemeinsamen Nenner („Ja was soll ich denn jetzt machen? Ich kann es ja nicht aus ihm herausprügeln“, meinte unter anderem Sitzungsleiter Dirk Blettermann ( SPD) auf einen Einwurf von Enrico Geissler (Linke) an den Holding-Untersuchungsausschussvorsitzenden Daniel Langhoff ( FDP)).

Fünf Stunden Sitzung – fast 300 Zuschauer verfolgten das Geschehen im Livestream

Am Ende war es eine Punktlandung, so Blettermann, um 21.59 Uhr. Der öffentliche Teil der Sitzung war da gerade durch. Der nichtöffentliche Teil wird nach MAZ-Informationen nun in der nächsten Sitzung (7. Dezember) nachgeholt. Die Online-Übertragung wurde bei der Premiere gut angenommen. Insgesamt 283 Zuschauer schalteten im Verlauf der fünfstündigen Sitzung ein, in der Spitze waren es 109 User. Bild und Ton des Livestreams liefen flüssig und mit guter Qualität, die Abstimmungsergebnisse wurden transparent eingeblendet.

Von Nadine Bieneck