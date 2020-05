Oranienburgs Stadtverordnete haben viele Fragen zur Haushaltssperre

Oranienburg

Durchaus diszipliniert tagten die Stadtverordneten am Montag bei ihrer ersten regulären öffentlichen Sitzung seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März. Aufgrund der Eindämmungsverordnung hatten Ausschuss- und Stadtverordnetensitzungen (SVV) seit März pausieren müssen. In der MBS-Arena wurde nun die ursprünglich im März geplante Themenliste abgearbeitet, die um einige aktuelle Punkte ergänzt worden war. So wurden Kathrin Kittel (FWO) und Eckhard Kuschel ( SPD) als neue Stadtverordnete vereidigt. Sie folgen auf die zurückgetretenen Nicola Jores (FWO) und Judith Brandt.

Haushaltssperre wird Thema in Sondersitzung des Finanzausschusses

Großen Informationsbedarf hatten die Parlamentarier zu der Haushaltssperre, die vor zwei Wochen für Oranienburg verhängt worden war. Das Thema soll in einer am 14. Mai angesetzten Sondersitzung des Finanzausschusses noch einmal vertieft werden. Finanzdezernent Christoph Schmidt-Jansa hofft, dann auch aktuelles Zahlenmaterial zur Verfügung stellen zu können. Bürgermeister Alexander Laesicke betonte, aktuell gehe es darum, „auf Sicht zu fahren“. Niemand wisse, wie die Situation in einem halben Jahr sei.

Zur Galerie Erstmals wieder zu einer regulären, öffentlichen Sitzung seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März traten die Oranienburger Stadtverordneten am Montagabend (4. Mai) zusammen. Getagt wurde in der MBS-Arena der Turm-Erlebniscity – denn dort ließ sich die Abstandsregelung problemlos umsetzen. Debattiert wurde insbesondere über die Haushaltsperre und das Thema Kindertagesbetreuung. Zudem gab es Glückwünsche zu einem Jubiläum: Der Vorsitzende der Linken-Fraktion, Ralph Bujok, hat dieses Amt seit genau 30 Jahren inne.

Gesprächsbedarf gab es auch zu einem kurzfristigen Änderungsantrag der Linken zur vorgesehenen Absichtserklärung zum Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages für die Kindertagesbetreuung mit dem Landkreis Oberhavel. Der Änderungsantrag fiel durch, die Absichtserklärung selbst wurde mit deutlicher Mehrheit (30 Ja/2 Nein/2 Enthaltungen) beschlossen. Sie dringt insbesondere darauf, Fragen zu den im Landes-Kitagesetz geregelten Verantwortlichkeiten wie der Kitabedarfsplanung und Kindertagespflege-Regelungen sowie eine transparente Finanzierung und Kostenerstattung im Vorfeld des neu zu schließenden Vertrags zu klären. Mit dem Votum der SVV wird Bürgermeister Laesicke mit deutlichem Rückenwind in die Verhandlungen mit dem Landkreis geschickt.

Grundschule Friedrichsthal und Bürgergarten Oranienburg

Einstimmig beschlossen wurde zudem der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan der Grundschule in Friedrichsthal. Vorerst keine Perspektive mehr in diesem Jahr gibt es hingegen, trotz hartnäckigem Insistieren der Linken, für den Oranienburger Bürgergarten. „Wir sind weit davon entfernt, in der aktuellen Situation Begegnungsstätten zu schaffen“, erklärte Laesicke, der bekräftigte: „Ich bin sehr optimistisch, für den Bürgergarten 2021 eine gute, nachhaltige Lösung mit dem geplanten Träger zu finden.“ Nach zweieinhalb Stunden verabschiedete sich das Parlament schließlich in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung und folgte damit der Bitte von Vorsteher Dirk Blettermann, mit Blick auf die Eindämmungsverordnung eine zügige Sitzung zu realisieren.

