Wo der Eisbrecher Richtung Frühling schippert

Oranienburg

Den Pinsel in der einen Hand, in der anderen Hand den Farbbecher – so steht Malte Nickau oben auf dem Gerüst an der Kremmener Straße 1a bis 1d. Im Hof bemalen er und das Team der Werbeagentur Graco die Fassaden der Aufzüge der WOBA-Häuser. An dieser Stelle sind es gleich vier Motive: Frühling, Sommer, Herbst und Winter.

An der Kremmener Straße 1 a – d malt Malte Nickau die vier Jahreszeiten samt Apfelbaum. Quelle: ENRICO KUGLER

„Wir malen an jedem Aufzug einen Apfelbaum, der sich mit den Jahreszeiten verändert“, sagt Malte Nickau. Schwierig sei zum Beispiel das Astwerk des Baumes zu zeichnen, der sich mit den Jahreszeiten verändert. „Im Frühling sind die Blätter lindgrün, im Sommer trägt der Baum Äpfel, im Herbst werden die Blätter goldgelb und im Winter ist das Astwerk kahl. Aber auf jedem Motiv müssen die Äste gleich lang und gleich dick sein. Das ist schon eine kleine Herausforderung“, sagt Malte Nickau.

Und weil sich die verschiedenen Motive dem Betrachter auch von Weitem erschließen müssen, klettert Malte Nickau täglich das Gerüst bis zu zehnmal hoch und runter, um das Bild von unten betrachten zu können.

Janet Schmidtke (l.) und Anne Breunig stehen mit ihren Kindern am Motiv an der Straße zum Schloßpark. Quelle: Jeannette Hix

„Die Ideen für die Malereien auf unseren Häusern kommen von uns. Die Graco macht uns dann Vorschläge und setzt unseren Favoriten dann um“, sagt WOBA-Geschäftsführer Bernd Jarczewski. Mit dem Go der WOBA wird dann eine Zeichnung erstellt.

„Drei Zentimeter auf der Zeichnung sind auf der Hauswand etwa einen Meter, wenn man die Äste malt“, sagt Malte Nickau. „So entsteht jedes Motiv Stück für Stück.“ Damit die Fassadenfarbe gut haftet, wird die Wand vorher mit einer Grundierung behandelt. „Wir haben bis zu 40 verschiedene Farbtöne zur Auswahl, mischen aber auch viel“, sagt der Fassadengestalter. Bei Temperaturen um zehn Grad sei es oben auf dem Gerüst nicht nur bibberkalt, sondern trockne auch die Farbe schwerer.

Blick in den Schlosspark – so heißt das Motiv an der Gartenstraße. Quelle: Jeannette Hix

Gleich um die Ecke in der Gartenstraße haben die Mieter den Blick in den Schlosspark vor Augen. „Die Tiefe des Bildes wird auch durch den roten Rahmen vermittelt, der sich je nach Blickwinkel des Betrachters ändert“, sagt Malte Nickau. 2019 ist das Motiv entstanden.

Ein Stück weiter an der Straße zum Schlosspark haben es sich im begrünten Innenhof Janet Schmidtke (26) und Anne Breunig (36) mit ihren Kindern bequem gemacht. Sie schauen auf ein anderes Motiv aus dem Schlosspark. „Das Motiv ist ein farbenfreudiger Anblick und lockert die Fassaden auf“, finden sie.

Das Tor-Element an der Walther-Bothe-Straße 23 und 21 zeigt einen Baum. Wer genauer hinschaut, entdeckt auch das Gesicht darin. Quelle: Jeannette Hix

Das Motiv zeigt im Vordergrund einen Baum im Spätsommer beziehungsweise im Frühherbst. „Mit hellen Farbtupfern im Blattwerk haben wir Lichteffekte der Sonne dargestellt. Und damit sich die grünen und orangefarbenen Blätter von dem blauen Himmel besser abheben, haben wir die Blätter mit einer dunklen Farbe umrandet“, sagt Malte Nickau. Wichtig sei dem Team gewesen, dass das Motiv nach außen, zum gemalten Rahmen, verwischt, so dass es mehr Weite bringt.

Schlendert man durch den Hof in der Emil-Polesky-Straße 14, ist dieses Motiv zu sehen. Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass die Fenster aufgemalt sind. Quelle: Jeannette Hix

Von Weitem erschließt sich dem Betrachter das Motiv auf dem Tor-Element, das die Walther-Bothe-Straße 23 und 21 verbindet. „Da wir uns den Verbinder mit der OWG teilen, war das 2014 ein Gemeinschaftsprojekt“, sagt WOBA-Prokuristin Birgit Wehner. „Wir haben ein Naturmotiv in Form eines Baumes gewählt. Wenn man aber genauer hinschaut, sieht man ein Frauengesicht.“

Schlendert man durch den Hof in der Emil-Polesky-Straße 14 sieht man auf dem Giebel Fenster neben einem roten Aufzug. „Die Fenster sehen so echt aus, dass ich erst auf den zweiten Blick gesehen habe, dass sie aufgemalt sind“, sagt eine Frau. „Toll, wie sich die rote Farbe der echten Aufzüge in der gemalten Fassung wiederfindet.“

Das rote Haus Ecke Schulstraße am Bahnhof Oranienburg war die erste Arbeit der Agentur für die WOBA. Der aufgemalte Stuck sei eine echte Herausforderung gewesen. Quelle: Jeannette Hix

Der „ Eisbrecher Krasin“ ist auf der Fassade an der Berliner- Ecke Erich-Mühsam-Straße unterwegs. Das sowjetische Schiff ging aufgrund der Rettung von Überlebenden einer Nordpol-Expedition und der Bergung von über 1800 Passagieren eines deutschen Schiffes in die Geschichte ein. „Die Giebelseite soll den Bug des Schiffes darstellen und das Haus den Schiffsrumpf“, sagt Malte Nickau. Malerisch sei es eine Herausforderung gewesen, die vielen Blautöne des Eisbrechers und der Eisschollen darzustellen.

Das rote Haus an der Schulstraße am Bahnhof war die erste Arbeit der Firma im Auftrag der WOBA. „Hier wollten wir eine Scheinarchitektur an der Giebelwand entstehen lassen“, sagt Malte Nickau. Die Verwendung von Schablonen habe es möglich gemacht, die Scheinarchitektur in jedem Stockwerk gleich aussehen zu lassen. WOBA-Chef Bernd Jarczewski: „Die Giebel-Malereien werden nicht auf die Miete umgelegt. Die Kosten sind über den Fond zum Erhalt der Häuser gedeckt.“

Von Jeannette Hix