Oraniensteine für den guten Zweck

Peace-Zeichen, Pflanzenmotive, Tiere und vieles mehr – die Auswahl an buntbemalten Steinen war groß und vielfältig. Die über Facebook ins Leben gerufene Gruppe „Oranienstein“ war am Sonnabend mit einem eigenen Stand auf dem Oranienburger Flohmarkt in der Friedensstraße zugegen und präsentierte dort mehr als 200 handbemalte Oraniensteine. Gegen eine freiwählbare Spende konnte man die Steine mitnehmen – der komplette Erlös geht an die Ukrainehilfe im Oranienwerk.

Über 200 buntdekorierte und handgemalte Oraniensteine wechselten für den guten Zweck den Besitzer. Quelle: Robert Roeske

Knapp 1700 Mitglieder umfasst die Gruppe bei Facebook mittlerweile, die inmitten des ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 ins Leben gerufen wurde. „Momentan haben wir so um die knapp 30 aktive Malerinnen und Maler, die in ihrer Freizeit die Steine bemalen“, berichtet Heike Braunschweig, eine der Initiatorinnen. Und dabei entstehen immer wieder kleine Kunstwerke, die mit viel Liebe zum Detail dekoriert werden. „Die Steine sind selbst gesammelt, werden aber auch teilweise gekauft. Wir haben sogar Steine aus Santorin in Griechenland und aus der Karibik. Aber eben auch von der Ostsee, aus Bayern oder natürlich aus unserer Region“, so Braunschweig. Die Grundidee war dabei mit den bemalten Steinen inmitten des Lockdown Freude zu bereiten. Nun möchte man mit den Oraniensteinen den vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine helfen. „Viele von uns sind selbst Mütter und wenn du das Leid vor allem der Kinder dort siehst, bewegt das ungemein.“

Spendenbereitschaft ist groß

Immer wieder halten Menschen am Stand an, betrachten sich sehr genau die sehr dekorativen Steinen und nehmen dann gegen eine Spende auch welche mit. „Gleich zu Beginn kam ein Mann vorbei und hat 50 Euro gespendet, ohne Steine mitzunehmen. Das war toll“, erzählt Jenny Grieb, die zusammen mit einer anderen Helferin stundenlang trotz Wind und Kälte den Stand betreute. Doch im Vergleich zum Leid der Menschen in der Ukraine machen die „Oraniensteine“ dies gern.

