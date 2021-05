Oranienwerk: Ein Festival für die Jugendkultur

Oranienburg

Zu einer festen Tradition im Veranstaltungskalender Oranienburgs gehören seit 2018 die „Generationen Youth“-Partys im Oranienwerk. Da in Coronazeiten allerdings die Planungen für Veranstaltungen im Innenbereich schwierig sind – wird es in diesem Jahr am 7. August ein Festival geben – veranstaltet auf dem Außengelände des Oranienwerks

Stadt Oranienburg fungiert als Schirmherr

„Es soll ein Festival für die Jugendlichen werden“, betont Frank Steinmüller vom Oranienwerk. Auf drei Bühnen soll dann Musik von Jugendlichen für Jugendliche präsentiert werden. Mit der Schülerband „Firepot“ steht ein Act bereits fest. „Die Planungen dahingehend laufen nun auf Hochtouren, wer Lust hat sich musikalisch am 7. August zu beteiligen, kann sich gerne bei uns melden und dann auf der Open Stage-Bühne auftreten“, so Marco Bartsch. Die Stadt Oranienburg wird als Schirmherr fungieren und stellt auch ein finanzielles Budget von bis 6000 Euro zur Verfügung. „Wir sind da mit der Stadt und vor allem dem Jugendbeirat sehr eng im Austausch“, berichtet Steinmüller.

„Traumschüff“ legt an

Erstmals wird man seitens des Oranienwerkes auch das neu erschaffene Freiluftgelände in der Nähe des Oranienburger Kanales mit verwenden. „Hier wird auch das ’Traumschüff’ anlegen und DJ’s werden von dort aus Musik machen“, berichtet Steinmüller. Neben der Livemusik wird es auch viele Workshops geben – es soll ein Treffen zur Entspannung und Begegnung werden. Die Planungen und vorbereitenden Maßnahmen laufen im Oranienwerk, wie Steinmüller berichtet: „Wir sind mit allen Gremien in der Abstimmung, wir freuen uns endlich auch mal wieder dann Bühnen aufbauen zu dürfen.“ Man hofft seitens der Veranstalter mit bis zu 250 Gästen, immer vorausgesetzt, die dann vorherrschenden Inzidenzzahlen lassen dies auch zu.

Sieben Stunden Musik und Entertainment für Jugendliche

Schon jetzt heißt es aber aus Kreisen des Oranienwerkes, dass man auch dann sicherlich noch die gültigen Abstands- und Hygieneregeln beachten muss. Von 15 bis 22 Uhr will man dann aber den Jugendlichen im Alter von 14 bis 20 Jahren eine Möglichkeit zur Entfaltung geben, die auch dringend notwendig ist, wie Streetworker Matthias Klein berichtet: „Es ist unglaublich wichtig für die Jugendlichen, wieder mit Gleichgesinnten Spaß haben zu können, auch für uns sind es wichtige Gegebenheiten, den Kontakt wieder zu verstärken und zu intensivieren.“ Genau aus diesem Grund wird man beim Einlass auch darauf achten, dass eben genau die angesprochene Altersklasse unter sich bleibt.

Drei vorherige Partyveranstaltungen der „Generation Youth“

Die erste Auflage der „Generation Youth“ wurde 2018 unter der Schirmherrschaft der Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH (Tko) durchgeführt, ein Jahr später folgten dann gleich zwei Veranstaltungen in einem Jahr – beide organisiert vom Kellerkind. Nun wird die Stadt zusammen mit dem Oranienwerk das neuerschaffene Festival planen, umsetzen und organisieren. „Wir sind guter Dinge, dass es ein gelungenes Fest wird. Alle freuen sich schon jetzt tierisch darauf. Natürlich muss auch dann ein bisschen das Wetter mitspielen, aber wir sind immer guter Dinge und hoffen auf ein tolles Festival“, so Frank Steinmüller erwartungsfroh.

Von Knut Hagedorn