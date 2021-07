Orgelmusik in der Germendorfer Kirche

Germendorf

Am kommenden Dienstag, 13. Juli, um 12.15 Uhr, findet in der evangelischen Kirche Germendorf eine Orgelmusik auf der historisch bedeutsamen Lütkemüller-Orgel von 1869 statt. Florian Wilkes spielt das Hexachordum Apollinis von Johann Pachelbel, komponiert 1699 in Nürnberg. Der Eintritt ist frei, um eine Spende auch für den Erhalt der Lütkemüller-Orgel wird gebeten.

Lütkemüller war einer der führenden brandenburgischen Orgelbauer seiner Zeit. Er war international gefragt und baute für die Firma Walcker in Ludwigsburg die großen Orgeln in St. Petersburg und Reval. Er ließ sich in Wittstock an der Dosse nieder und errichtete viele, noch heute spielende Orgeln in unserem Bundesland. Sein feines Gehör und sein besonders ausgeprägter romantischer Stil machen seinen Orgeln noch heute Ehre. Johann Pachelbel war mit der Bach-Familie bestens befreundet. Johann Sebastian Bach ließ sich daher nur zu gerne von dem älteren Meister inspirieren. Das Hexachordum Apolinis verwendet zum ersten Mal in der Musikgeschichte frei komponierte Melodien als Thema für Variationen. Bach nahm das Hexachordum Apollinis für die Orgel zum Vorbild, um für das Klavier die Goldbergvariationen zu schreiben.

Von MAZonline