Ortsbeirat Lehnitz: Grundschule und Tempo 30 sind Thema

Lehnitz

Am Mittwochabend fand die erste Ortsbeiratssitzung in Lehnitz statt, doch nur Ortsvorsteher Matthias Hennig (SPD) und Heiner Klemp (Bündnis 90/Die Grünen) sowie zwei Bürger fanden sich im Friedrich-Wolf-Haus ein. „Die anderen Ortsbeiratsmitglieder nehmen online an der Veranstaltung teil“, berichtete Hennig.

In der Einwohnerfragestunde wurde eine Anwohnerin aus Lehnitz vorstellig. Ihr Anliegen: Die geplante Tempo-30-Regelung im Mühlenbecker Weg. Einem entsprechenden Antrag hatten der Bauausschuss und die Stadtverordnetenversammlung zugestimmt – nun muss der Bürgermeister die Umsetzung beim Landkreis beantragen. Doch so richtig kann die Bürgerin noch nicht an die Durchführung der Neuregelung glauben. „Wir haben schon so oft etwas in die Wege geleitet und nie ist etwas daraus geworden“, richtete sie das Wort an Matthias Hennig.

Die Anwohnerin zweifelt an der tatsächlichen Umsetzung des Tempolimits. Quelle: Enrico Kugler

„Das Ergebnis können wir natürlich nicht vorweg nehmen“, so die Antwort des Ortsvorstehers darauf. Als Ortsbeirat habe man alles Mögliche getan. Auch Heiner Klemp zeigte sich skeptisch. „Der Landkreis zeigt sich oftmals sehr zögerlich bei der Anordnung von Tempo 30.“ Alle Sachargumente für die Umsetzung des Tempolimits habe man im Antrag ausgeführt, so Hennig. „Eigentlich können wir jetzt nur noch abwarten.“

Zweizügigkeit der Grundschule erneut bestätigt

Als „rein formell“ bezeichnete Matthias Hennig den Tagesordnungspunkt drei, ein Beschluss zur Erweiterung der Grundschule Lehnitz um einen Zug. „Der Schulträger will planen“, begründete Hennig die erneute Abstimmung zu dem bereits im vergangenen Jahr gefassten Beschluss. Damit solle gezeigt werden, dass die Stadtverordnetenversammlung hinter dem Beschluss stehe. „Dann können die entsprechenden Vorbereitungen starten.“

In der Lehnitzer Friedrich-Wolf-Grundschule sollen künftig zwei Klassen je Jahrgangsstufe unterrichtet werden. Quelle: Stefan Blumberg

In diesem Zuge soll die Grundschule sowohl durch einen Anbau erweitert, als auch das Bestandsgebäude saniert werden. Die Fertigstellung des Anbaus ist für das vierte Quartal 2022, die Fertigstellung der Sanierung für das vierte Quartal 2023 avisiert, verlas Matthias Hennig am Mittwochabend. Die Schüler sollen während der Bauzeit in Containern unterrichtet werden. Nach Abschluss der Bauarbeiten können dann bis zu 360 Kinder in Lehnitz beschult werden. Der Ortsbeirat folgte dem Beschluss einstimmig.

Friedrich-Wolf-Gedenkstätte wird im Haushalt bedacht

Mit einer Enthaltung und sechs Ja-Stimmen stimmte der Ortsbeirat unter Tagesordnungspunkt sechs auch der Haushaltssatzung 2021 zu. Besonders erfreulich für Ortsvorsteher Hennig: Die Friedrich-Wolf-Gedenkstätte wird mit 45 000 Euro im Haushalt veranlagt. Damit wird ein Beschluss der Stadtverordneten aus dem Vorjahr umgesetzt. Außerdem stünden die nötigen Mittel für den Schulneubau und die Sanierung im Haushalt, ebenso wie für den Gehweg in der Friedrich-Wolf-Straße. „Ich denke, wir sind als Ortsteil relativ gut bedacht worden“, bilanzierte Hennig abschließend.

Im letzten Punkt, „Sonstiges“, war vor allem der geplante Neubau der Brücke in Havelhausen Thema. Die Partei „Die Linke“ fordert eine Notbrücke für die Zeit des Brückenbaus. Auch im Ortsbeirat wurden Befürchtungen laut, dass sich der Umleitungsverkehr dann durch Lehnitz quälen würde. „Ich glaube aber nicht, dass die Notbrücke kommen wird“, zeigte sich Heiner Klemp skeptisch.

Von Stefanie Fechner