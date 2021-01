Ortschronist porträtiert die „Gerechten“ von Oranienburg

Oranienburg

Seit Jahrzehnten ist es dem Historiker und Ortschronisten Hans Biereigel aus Oranienburg ein Herzensanliegen, das jüdische Leben in Oranienburg zu erforschen und zu dokumentieren. Seine neueste Publikation, erschienen am 8. Januar dieses Jahres, beinhaltet die Geschichten von 14 Frauen und Männern, die trotz Verbots und Strafandrohung in den Jahren der nationalsozialistischen Diktatur von 1933 bis 1945 jüdische Mitmenschen in Oranienburg und Umgebung unterstützt und gerettet haben. Der Titel des 42 Seiten umfassenden Heftes: „Die ,Gerechten’ von Oranienburg“. Es ist das zehnte aus seiner Feder, das der Landesverband der Jüdischen Gemeinden des Landes Brandenburg herausgibt. Erhältlich ist es in der Oranienburger Geschäftsstelle der Jüdischen Gemeinde in der Sachsenhausener Straße 2 – kostenfrei.

Seit 1988 schreibt Hans Biereigel über das Thema

Seinen ersten Bericht über einen „Gerechten“ hatte Hans Biereigel 1988 anlässlich des 50. Jahrestages der Judenpogrome und der Eröffnung einer Gedenktafel in der Oranienburger Havelstraße verfasst. Der Mann hieß Arthur Stephan. Der Autor hatte ihn fünf Jahre zuvor kennengelernt – als 85-Jährigen. Als Werkobermeister der Heinkel-Flugzeugwerke in Oranienburg war er 1942 in die Außenstelle nach Budzyn im Distrikt Lublin in Polen abkommandiert worden. In der Fertigung von Flugzeugteilen kamen junge Häftlinge aus dem nahen Konzentrationslager Majdanek zum Einsatz. Trotz des Umgangsverbots mit jüdischen Gefangenen, nahm er sich dreier Jungen im Alter von 11, 12 und 14 Jahren an. Er gab ihnen leichtere Arbeit, munterte sie auf und versorgte sie mit einer Scheibe Brot extra. Und als die Front nährer rückte, versteckte er die Jungen außerhalb des Werkes. „Ich wollte Mensch bleiben“, sagt er später dem Historiker. Alle drei Jungen überlebten und verließen Polen nach Kriegsende in Richtung USA. „Ihren Retter ehrten sie bis zu seinem Tod“, schreibt Hans Biereigel. Arthur Stephan hatte ihm 1983 eine silberne Ehrenplakette gezeigt. Eingraviert ist der Dank der Überlebenden für die mutige Hilfe.

„Menschen, die keine Helden sein wollten“

„Damals hat das niemanden groß interessiert“, sagt Hans Biereigel, der elf Jahre lang Direktor der Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen war und 1933 in Luckenau bei Zeitz geboren wurde. Auch die Retter hätten selten über ihre Hilfe gesprochen: „Für sie war das eine selbstverständliche und humane Tat, dass man Leben unterstützen und retten muss.“ Im Lauf der Jahre sei dann bei ihm die Erkenntnis gereift, alle Recherchen und Erkenntnisse in einer Dokumentation zusammenzutragen. „Das sind Menschen, die keine Helden sein wollten und doch Helden waren“, so Biereigel. Sein Anliegen sei es, ihre Namen bekannt zu machen, um andere an dieses Vorbild zu erinnern. Sie sollten zugleich eine Ehrung erfahren, ähnlich wie in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, wo eine „Allee der Gerechten unter den Völkern“ angelegt wurde. „Wer auch immer ein einziges Leben rettet, das ist, als ob er die ganz Welt gerettet hätte“, zitiert Biereigel zu Beginn seines Buches den Talmud. Auch eine zweite Stelle: „Die Taten der Väter sind den Söhnen ein Wegweiser.“

Der 87-Jährige in seinem Arbeitszimmer, umgeben von seiner Bibliothek und zahlreichen Erinnerungsstücken. Quelle: Helge Treichel

In diesem Sinne möchte Hans Biereigel in Absprache mit der Jüdischen Gemeinde sein Buch zu einer Wanderausstellung machen. Mit Text und Fotos möchte er die einzelnen Personen im A-3-Format vorstellen. „Dies wollen wir dann den Schulen anbieten.“ Die Schülerinnen und Schüler sollen dadurch angeregt werden, in ihren eigenen Orten und Ortsteilen auf Spurensuche zu gehen. Die Grundfrage: „Gibt es bei uns Leute, die in der Nazizeit Juden unterstützt haben?“ Denn die bisherige Liste für Oranienburg erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, so Hans Biereigel. Und: In anderen Kommunen seien ähnliche Projekte denkbar.

Die Liste der „Gerechten“

Als die „Gerechten“ von Oranienburg sind aufgeführt: Otto Becker, Elvira Cohn, Fritz und Margarethe Falkenberg, Wilhelm und Frieda Groß, Melitta Kahn, Paula Löff, Elisabeth Ludwig, Kurt und Renate Scharf, Hans Scheib, Hans Schieschke und Arthur Stephan. Über die meisten hat Hans Biereigel bereits zuvor in verschiedenen Zusammenhängen berichtet, nicht aber über Paula Loft, Hans Schieschke und Hans Scheib. Letzterer rettete das Leben seiner eigenen Eltern, indem er als Kameramann der Filmregisseurin Leni Riefenstahl („Olympiade 1936 in Berlin“) seine und ihre Verbindungen nutzte.

Von Helge Treichel