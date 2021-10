Lehnitz

Marcel und Nadine Kurb sind ein eingespieltes Team – nicht nur als langjähriges Ehepaar, sondern auch als Lehnitzer Ortswehrführer und seine Stellvertreterin. Vor einem Jahr haben die beiden ihre neue Funktion übernommen. Und sie haben es bislang keine Sekunde bereut. „Das funktioniert super“, sagt sie. „Wir haben einen ganz kurzen Dienstweg“, sagt er. Man verstehe sich sofort. Und die Aufgaben seien klar verteilt. Während er sich um Technik, Lehrgänge und Einsatznachbereitung kümmert, erledige sie den „Bürokram“. Das entspreche auch ihren Berufsbildern außerhalb der Freiwilligen Feuerwehr. Die 42-Jährige arbeitet für eine Versicherung, ihr gleichaltriger Mann ist im Hennigsdorfer Stahlwerk tätig.

„Wir sind eine tolle Truppe“, sagt Marcel Kurb über sein Team bei der Freiwilligen Feuerwehr. Auch seine Söhne gehören dazu. Quelle: Feuerwehr Lehnitz

Dass Feuerwehr und Familie untrennbar miteinander verbunden sind, zeigt sich zusätzlich daran, dass auch ihre beiden Söhne zur Lehnitzer Ortsfeuerwehr gehören. Der 21-jährige Alexander Kurb ist seit seinem 16. Lebensjahr dabei und leistet aktiv seinen Dienst. Sein zwölfjähriger Bruder Antonio ist bei der Jugendfeuerwehr, die aktuell insgesamt zehn Mitglieder hat.

Marcel Kurb ist seit 1994 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Lehnitz. Drei Jahre war er bereits als Stellvertreter tätig, sodass die Führungstätigkeit nicht ganz neu ist. Auch in seinem Hennigsdorfer Betrieb ist er für die Werksfeuerwehr zuständig. Eines Tages hatte der Stadtwehrführer ihn gefragt, ob er den Chefposten in Lehnitz übernehmen möchte. Er sagte zu – unter der Bedingung, dass seine Frau Stellvertreterin wird. „Man nimmt die Arbeit sowieso mit nach Hause“, sagt er. Und auch schon in seiner Stellvertreterfunktion habe sie ihn maßgeblich unterstützt. Nur durch ihn kam sie überhaupt zur Feuerwehr. Seit 1997 sind sie ein Paar, seit 1998 ist sie Feuerwehrfrau.

Am 11. September nahm der Lehnitzer Feuerwehrnachwuchs am Jugendausscheid teil – einem sportlichen Vergleich. Quelle: privat

„Wir wollen helfen“, begründet Nadine Kurb ihre Motivation. Dass ihn anfangs „die coole Truppe“ und auch „der Nervenkitzel“ gereizt habe, gibt Marcel Kurb zu. Über die Jahre habe sich eine gute Kameradschaft entwickelt – in Lehnitz, aber auch über die Ortsgrenzen hinaus in Nachbarkommunen. Den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit lobt der 42-Jährige. Das gelte zwischen den Ortsfeuerwehren der Stadt, aber auch nach Hohen Neuendorf oder Glienicke. „Das ist schön und das will man irgendwann nicht mehr missen“, so Kurb.

Die Ortsfeuerwehr Lehnitz Die Ortsfeuerwehr des Stadtteils Lehnitz ist 1923 gegründet worden (28 aktive Mitglieder im August). Das Ortsstatut verlangte von jeden dienstfähigem, aber nicht in der Feuerwehr aktiven männlichen Lehnitzer eine Ablösesumme. Die Mitgliederzahl liegt bei 37 – 24 Frauen und Männer leisten aktiv ihren Dienst, drei gehören zur Alters- und Ehrenabteilung, zehn Mitglieder hat die Jugendfeuerwehr. Zu den Fahrzeugen zählen ein LF 20/16, ein Kommandowagen und ein Mehrzweckboot. In diesem Jahr wurden bislang 18 Einsätze absolviert. Die im Jahr 2000 eröffnete Feuerwache befindet sich im Mühlenbecker Weg 7 in 16515 Oranienburg, OT Lehnitz. Kontakt: 03301/20 15 44. E-Mail: kurb@oranienburg.de Internet:www.unser-lehnitz.de/feuerwehr-lehnitz/

Die Einsatzzahlen sind zuletzt gesunken. Gab es 2019 noch 53 Einsätze, so waren es 2020 nur 40. In diesem Jahr waren es bislang 18. Das sei nicht zu vergleichen mit der Zeit als eigenständige Gemeinde im Amt Oranienburg-Land, als pro Jahr 360 Einsätze zusammenkamen. Aber das erkläre sich auch aus dem Bestreben, die freiwilligen Kräfte innerhalb der Pandemielage zu schonen und stärker auf die hauptamtlichen Kräfte in Oranienburg zurückzugreifen, erläutert der Lehnitzer Ortswehrführer. Hinzu komme, dass vor rund anderthalb Jahren ein Tanklöschfahrzeug an die Schmachtenhagener Ortsfeuerwehr abgegeben wurde. Eine Drehleiter war bereits zuvor außer Dienst gestellt worden. Vierzehntäglich würden die Ausbildungsdienste veranstaltet.

Das Mehrzweckboot im Einsatz auf dem Lehnitzsee. Quelle: privat

Aktuell verfüge die Lehnitzer Wehr, die zugleich zum zweiten Zug der kreislichen Brandschutzeinheit gehört, über ein MAN-Löschfahrzeug 20/16 aus dem Jahr 2008, einen zirka zwei Jahre alten Kommandowagen T6 und ein Schlauchboot aus dem Jahr 1997. Dieses werde für Einsätze auf dem Lehnitzsee oder Grabowsee benötigt und es bestehe die Hoffnung, dass es im Jahr 2023 durch ein neues ersetzt wird.

Die Ortsfeuerwehr Lehnitz zählt 24 aktive Mitglieder, außerdem drei Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung. Die im vergangenen Jahr sinkenden Mitgliederzahlen würden sich langsam wieder stabilisieren. „Wir wünschen uns aber natürlich weiterhin engagierte Unterstützung, sowohl im aktiven Dienst als auch in der Jugendfeuerwehr“, sagt Marcel Kurb: „Wir sind eine sehr junge Truppe.“ Ein Höhepunkt beim Nachwuchs sei der Jugendausscheid am 11. September dieses Jahres gewesen, an dem erfolgreich teilgenommen wurde. „Es soll sich herumsprechen, dass wir eine gut funktionierende Jugendfeuerwehr haben“, so das erklärte Ziel. Als Ortsjugendwart fungiere Maik Beier. Eine ebenso verantwortungsvolle Aufgabe habe Bert-Uwe Francke übernommen – als Gerätewart in Lehnitz.

Der Spaß darf (nicht nur) in der Jugendfeuerwehr nicht zu kurz kommen. Quelle: privat

Aktuell sind die Lehnitzer Männer und Frauen von der Ortsfeuerwehr dabei, ihre im Jahr 2000 eröffnete Feuerwache zu verschönern. Mehrere Räume und Flure sind bereits neu gemalert worden. So konnte für die Jugendfeuerwehr ein eigener Raum hergerichtet werden, der in Zukunft zur Verfügung gestellt werden soll. Man warte gerade auf die Möbel. In diesem Monat soll auch im Schulungsraum noch ein neuer Fußbodenbelag verlegt werden – ebenfalls in Eigenleistung. Gleich im Anschluss soll auch die Fahrzeughalle wieder schick gemacht werden. „Der erste neue Anstrich seit 21 Jahren“, sagt Marcel Kurb. Die Stadt stelle für all diese Renovierungsarbeiten das Geld für die Materialien und Arbeitsmittel zur Verfügung.

Der Versammlungsraum wird gemalert. Quelle: privat

In ihrer Freizeit sind Nadine und Marcel Kurb übrigens passionierte Camper. In diesem Jahr haben sie sich ein Wohnmobil zugelegt, mit dem es über die Herbstferien auf Reisen geht. Richtung Gardasee.

Ihr Herz schlägt jedoch für die Feuerwehr. „Was, wenn ich mal in Gefahr bin oder das Haus zu brennen beginnt?“, so Nadine Kurb. „Da will ich doch auch, dass jemand kommt.“ Auch wenn in jüngster Zeit eher kleinere Einsätze anstanden, so habe es auch schon andere Herausforderungen gegeben: „Wenn man ein Leben retten konnte, dieses Gefühl lässt sich nicht mit Worten beschreiben“, sagt Nadine Kurb.

Von Helge Treichel