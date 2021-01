Ortsvorsteher Matthias Hennig im Interview: „Wir wollen den Charakter unseres Ortes weiter stärken“

Lehnitz

Seit knapp sieben Jahren ist Matthias Hennig ( SPD) Ortsvorsteher in Lehnitz. Zusammen mit Nicola Jores (FWO), Kathrin Kaiser, Jochen Kiefer ( CDU), Heiner Klemp (Bündnis 90/Dier Grünen), Karin Kockel, Yvonne Lehmann ( SPD), Bodo Radtke und Christian Studier ( SPD) versucht der 43-Jährige als Ortsbeirat die Wünsche und Bedürfnisse der knapp 4000 Einwohner umzusetzen.

Das Coronavirus hat die Welt auf den Kopf gestellt. Wie hat sich das Handeln und Wirken seitens des Ortsbeirates verändert?

Matthias Hennig: Wir mussten durch Corona fast alle Veranstaltungen absagen, was sehr schade war. Wir haben aber dennoch versucht präsent zu bleiben und haben nahezu alle Ortsbeiratssitzungen durchgeführt. Unser sehr großer Kultursaal hat dies möglich gemacht. Was ich aber festgestellt habe in dieser Zeit ist, dass man noch mehr kommuniziert, da man sich seltener trifft. Auch unsere von Christian Studier betriebene Internetplattform „Unser Lehnitz“ wird sehr gut angenommen, da haben wir fast 1,6 Millionen Seitenaufrufe erzielt im Vorjahr, was sensationell ist.

Welche Projekte oder Maßnahmen konnten 2020 umgesetzt werden?

In unserem Kulturhaus ist sehr viel passiert, zum Beispiel hat dieses ein neues Dach bekommen, aber auch im Inneren wurde vieles neugestaltet. Zudem wurde der weiße Strand deutlich aufgewertet. Wichtig für uns als Ortsbeirat war im Vorjahr auch, dass wir die Baugenehmigung für den Anbau der Schule erhalten haben und dass die Stadtverordneten einem Antrag von uns zugestimmt haben, der den Kauf von dringend benötigten Flächen auf dem alten Kasernengelände beinhaltet.“

Welche Anliegen sollen 2021 realisiert werden?

Die Baumaßnahmen an der Schule werden fortgesetzt, was für uns als Ort sehr wichtig ist. Zudem hat unser Bouleplatz gestern eine neue Bank erhalten, zudem soll der 2019 errichtete Platz erweitert werden. Und in Lehnitz-Süd soll ein neuer Spielplatz entstehen.

Welche Ereignisse aus dem Jahr 2020 blieben Ihnen besonders in Erinnerung?

Ein großes Thema war natürlich die Fällung des jahrhundertealten Baumes durch das Land in unserem Ortszentrum Anfang des Jahres. Das hat mich schon sehr geärgert, da der Baum nicht krank war und ein Wahrzeichen von Lehnitz war. Dazu natürlich die Einweihung der neuen Oberschule, für unseren Ort ein absoluter Meilenstein. Im Kopf hängengeblieben ist bei mir auch die Bombenentschärfung im Inselweg, die erste unter Coronabedingungen, das war schon sehr herausfordernd.

Welche Wünsche haben Sie für 2021?

Natürlich wünschen wir uns alle, dass wir unser altes Leben zurück- erhalten und die Corona-Pandemie überstanden wird. Vor allem fehlen uns die Veranstaltungen, die immer sehr wichtig waren für das Gemeinschaftsgefühl im Ort. Generell wollen wir den Lehnitzer Charakter weiter stärken, wozu auch die Natur natürlich zählt. Deshalb streben wir im Jahre 2021 auch wieder diverse Baumpflanzungen im Ort an.

Von Knut Hagedorn